Izbornik iznenadio: Nema seksa i društvenih mreža, ali da alkoholu

Njemačka se priprema za obranu svjetsko naslova u Rusiji, a današnji trening obilježio je sukob Antonija Rudigera i Joshue Kimmicha.

Sve je započelo zbog oštrog Rudigerovog starta, pa su imali blizak susret glavama, no sve je vrlo brzo smirio Miroslav Klose.

Na tom je treningu nastradao i Julian Draxler koji je dobio laktom u glavu.

Draxler elbowed in the face



Kimmich and Rudiger forcibly separated



The battle for Germany selection is heating up 🔥👀 pic.twitter.com/v1lZvjP57M