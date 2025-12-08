Odmah zapelo, 'otpao' ključni akter, Tomislav Jonjić

Ništa od još jednog pokušaja ujedinjenja razmrvljenih desnih stranaka. Iz Vukovarske koalicija, kako su ih mediji nazvali, "otpala" je stranka Tomislava Jonjića "Jedino Hrvatska" te će sutra potpis kojim se obvezuju na zajednički izlazak na iduće parlamentarne izbore staviti čelnici četiri desne stranke- Mario Radić, šef DOMiNO-a, Zlatko Hasanbegović na strani Bloka za Hrvatsku, Marijan Pavliček u ime Hrvatskih suverenista i Marina Logarušić, čelnica HSP-a.

Jonjić je danas na društvenim mrežama pozdravio inicijativu četiri stranke, ali je i poručio kako je šteta što, kako je kazao, zasad nije urodilo plodom njihovo zalaganje za još širu suradnju koja bi omogućila suradnju i s Mostom i Domovinskim pokretom iz čega je jasno kako šef Jedino Hrvatska i lider DOMiNO-a nemaju isti pogled na to tko bi sve trebao činiti desni blok.

Ispadanje Jonjića iz cijele priče, zauvijek ili zasad, za desni savez koji se tjednima najavljuje, veliki je udarac. Jer, Jonjić je na prošlim predsjedničkim izborima od svih desnih kandidata dobio najveću potporu birača, a na prošlim lokalnim izborima DOMiNO i Suverenisti su se već "izmjerili" i izuzev Vukovara, gdje je Marijan Pavliček danas gradonačelnik, se savez i nije nešto "proslavio".

Akteri s desnice danas su ipak pokušavali popraviti loš početni dojam pa su se tako iz više izvora mogle čuti i procjene kako još ništa nije konačno, kako će danas u Vukovaru biti realizirana tek prva faza okupljanja i kako će se Tomislav Jonjić savezu u konačnici ipak priključiti. - Ništa nije propalo, idemo dalje. Bitan je prvi zametak, a njega čine četiri stranke. U ovom smo formaciji išli zajedno i na lokalne izbore i osvojili solidne rezultate po županijama, najbolje u Osijeku pa Zadru, ali i u Splitu i Zagrebu smo odlično prošli. Potencijala imamo -kazao nam je jučer Mario Radić, inicijator platforme i lider DOMiNO-a.

Da će se Jonjić u konačnici priključiti savezu uvjeren je i drugi izvor iz Vukovarske koalicije ", ali koji upire prstom" u istog tog Jonjića kao ključnog krivca zašto već nije došlo do međusobnog dogovora. - Mi smo se za vrijeme pregovora pokušali odmah podijeliti po izbornim jedinicama. Jonjić je tražio da njegova stranka dobije 30 posto izbornih jedinica. Po kojem to ključu, meni nije jasno, ali mi je jasno da su mu apetiti ogromni. Istina je da je on najbolje prošao na predsjedničkim izborima od svih desnih kandidata, ali predsjednički izbori bili su prije godinu dana, a parlamentarni su tek za dvije i pol godine- kaže izvor iz Vukovarske koalicije.

Novi savez četiri desne stranke i bez Jonjića najavljuje ambiciozne poteze. Kako nam je kazao Mario Radić već na proljeće plan im je pokrenuti prikupljanje potpisa za održavanje referenduma na kojemu bi se zagarantiralo hrvatskim građanima plaćanje gotovinom, odnosno tražili bi zaštitu gotovine kao ustavne kategorije.

Novi savez proveo je i istraživanje među svojim članovima i simpatizerima i iskristalizirale su im se dvije stvari. - Oko 80 posto naših članova i birača traži da nakon izbora budemo dio isključivo konzervativne vlasti i da tražimo u zamjenu za sudjelovanje u vlasti Ministarstvo kulture-kaže Radić.

Drugi izvor iz Vukovarske koalicije poručuje pak kako tu ne treba stati i kako, ovisno o osvojenim mandatima, trebaju tražiti i druga ministarstva, a posebno zanimljiva su im obrane, unutarnjih poslova i obrazovanja. - Naše biračko tijelo vidi da se preko Ministarstva kulture danas promoviraju lijeve ideologije i tome moramo stati na kraj. Iz proračuna se ne financiraju filmovi o Domovinskom ratu, Novosti se i dalje financiraju... Kada mi dobijemo Ministarstvo kulture iz proračuna će se financirati domoljubna kultura. Što se tiče obrazovanja, sramota je da su nekada u Jugoslaviji svi učenici znali nabrojati sedam sekretara SKOJ-a, svi su znali za Boška Buhu, a danas učenici u četvrtom razredu gimnazije o Domovinskom ratu uče dva sata. To je sramota i to treba mijenjati-kaže izvor iz Vukovarske koalicije.