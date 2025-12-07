Krah četiri stupa srbijanske vanjske politike: 'Nemam bolju riječ za to od kraha. Propala je politika balansiranja, potpuno i definitivno'

Šešeljev politički učenik Aleksandar Vučić, u maniri političkog utopljenika koji svuda oko sebe traži alibi, izjavljuje kako su "radili ono što su im Rusi govorili i sada je zemlja dovedena u tešku situaciju". Kralj drame žali se da nije omiljen ni u Sjedinjenim Državama, ni u Europskoj uniji, ni u Rusiji, te da se, očekivano, ne sviđa nikome ni u regiji. Iza njegovih svakodnevnih paničnih javnih istupa stoji činjenica da je vlastitom politikom Srbiju doveo na rub energetske krize i da više ne uživa povjerenje međunarodnih partnera. Dugoročno, politika balansiranja obila mu se o glavu. U Beogradu sada vlada strah da bi zemlja mogla ostati bez naftnih derivata. Naftna industrija Srbije pod američkim je sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva, a kompanija je 2. prosinca priopćila da je počela obustavljati rad proizvodnih postrojenja Rafinerije nafte zbog nedostatka sirove nafte. Također, Vlada Srbije je 25. studenoga donijela odluku da Rusiji odredi rok od 50 dana kako bi pronašla kupca za svoj udio, nakon čega će država uvesti svoju upravu u NIS i ponuditi ruskoj strani "najveću moguću cijenu za kompaniju". Ultimatum Beograda ruska bi strana zasigurno mogla shvatiti kao svojevrsnu prijetnju, a "zbogom Putinu" moglo bi skupo stajati Vučićevu vlast. Problem bi mu mogla predstavljati proruska javnost, koju je sve ove godine upravo on, zajedno sa svojom medijskom mašinerijom, svakodnevno hranio bajkama o velikom ruskom bratu kao najvećem i najboljem prijatelju Srbije. Osim toga, pozdrav Putinu mogao bi značiti i dodatno poskupljenje ionako skupog goriva.