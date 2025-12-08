Naši Portali
NAKLONIO MU SE

Kakva čast: Legenda uvrstila Luku Modrića u idealnu jedanaestorku svih vremena

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
08.12.2025.
u 18:47

Njemački velikan Toni Kroos, koji se nedavno oprostio od nogometa, sastavio je svoju idealnu jedanaestorku u povijesti. Među odabranim velikanima našlo se i ime kapetana hrvatske reprezentacije, Luke Modrića

Toni Kroos, jedan od najelegantnijih veznjaka svoje generacije, nakon završetka impresivne karijere podijelio je svoj izbor najboljih nogometaša svih vremena za GiveMeSport. Legendarni Nijemac, osvajač Svjetskog prvenstva i šest naslova Lige prvaka, tijekom godina u Bayern Münchenu i Real Madridu igrao je s najvećim imenima modernog nogometa, što njegovom izboru daje posebnu težinu. Njegova lista ne uključuje isključivo suigrače, već predstavlja osobni pogled na nogometnu besmrtnost.

U srcu veznog reda, uz legendarnog Zinedinea Zidanea, Kroos je postavio svog dugogodišnjeg partnera iz Reala, Luku Modrića. Njihova veza na terenu opisana je kao "telepatska", a zajedno su odigrali čak 334 utakmice, osvojivši pritom brojne trofeje. Kroos najbolje poznaje Modrićeve sposobnosti i genijalnost, a ovim je izborom potvrdio ono što mnogi već dugo govore – da je Luka jedan od najvećih veznih igrača u povijesti nogometa.

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo!

Ofenzivni dio momčadi izgleda doista zastrašujuće. Kao ofenzivnog veznog Kroos je postavio Lionela Messija, dok krilne pozicije drže brazilski čarobnjaci Ronaldinho i Ronaldo Nazario. U samom vrhu napada je još jedan Kroosov bivši suigrač i jedan od najboljih strijelaca u povijesti, Cristiano Ronaldo. Sastav je to koji objedinjuje tehniku, magiju i nevjerojatnu sposobnost postizanja golova.

Obranu Kroosove idealne momčadi čine isključivo legende. Na golu je njegov sunarodnjak Manuel Neuer. Obrambenu liniju čine Philipp Lahm na desnom boku, legendarni Paolo Maldini i Sergio Ramos kao središnji braniči te Marcelo na lijevom boku. Zanimljivo je da su čak četvorica igrača iz obrane i s gola bili Kroosovi suigrači u klubu ili reprezentaciji, što svjedoči o nevjerojatnoj generaciji igrača s kojima je dijelio svlačionicu.
