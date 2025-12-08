Ivan Leko ponovno preuzeo Club Brugge, bivšeg trenera Hajduka čeka pakleni debi

Hrvatski trener Ivan Leko ima novi-stari posao. Belgijski velikan Club Brugge u ponedjeljak je potvrdio da je 47-godišnji Splićanin njihov novi glavni trener, čime se Leko vraća na klupu na kojoj je već sjedio od 2017. do 2019. godine. Njegov dolazak uslijedio je nakon što je klub raskinuo suradnju s dosadašnjim trenerom Nickyjem Hayenom, a Leko u Brugge stiže iz redova rivala Genta. Ovo je Lekin sedmi angažman u Belgiji, zemlji u kojoj je izgradio značajan dio svoje igračke i trenerske karijere.

Odluka o smjeni Nickyja Hayena iznenadila je belgijsku javnost. Hayen (45) je preuzeo momčad u ožujku 2024. kao privremeno rješenje i zatim je na senzacionalan način, kroz doigravanje, odveo do naslova prvaka. Prošle sezone je tom uspjehu dodao i trofeje u Kupu te Superkupu, no presudila mu je loša forma u posljednje vrijeme. Kap koja je prelila čašu bio je subotnji poraz od St. Truidena (3:2), treći u posljednje četiri utakmice. Neslužbeno se spominje i kako su odnosi između Hayena i klupskih čelnika bili narušeni zbog njegovog nezadovoljstva sastavom momčadi.

Za razliku od Hayena, Leko u Brugge dolazi kao provjereno ime koje navijači pamte po dobrim rezultatima. U svom prvom mandatu, od 2017. do 2019. godine, s klubom je osvojio naslov prvaka u sezoni 2017./18., a iste je godine proglašen i za najboljeg trenera lige. Tom je uspjehu dodao i Belgijski superkup 2018., čime je potvrdio svoj status jednog od najcjenjenijih trenera u tamošnjoj ligi. Ipak, njegov prvi boravak u klubu obilježila je i istraga belgijske policije zbog sumnji u korupciju, no unatoč ispitivanjima, suradnja je tada završena sporazumnim raskidom ugovora.

Lekina trenerska karijera izrazito je vezana za Belgiju. Svoj put započeo je u Leuvenu 2014. godine, a nakon toga vodio je Sint-Truiden, Club Brugge, Royal Antwerp, Standard Liège te naposljetku Gent. Najveći uspjeh izvan Bruggea ostvario je s Antwerpom, s kojim je 2020. godine osvojio Belgijski kup, pobjedom u finalu upravo protiv svog bivšeg i sadašnjeg kluba. Izvan Belgije, Leko je imao epizode u Al Ainu i Shanghai Portu, a u sezoni 2022./23. vratio se u Hrvatsku i s matičnim Hajdukom osvojio Hrvatski nogometni kup.

Novi trener neće imati nimalo vremena za prilagodbu. Javnosti će se obratiti na konferenciji za medije u utorak, a već u srijedu ga čeka vatreno krštenje na domaćem terenu u utakmici Lige prvaka protiv engleskog velikana Arsenala. Situacija u prvenstvu također zahtijeva hitnu reakciju. Club Brugge se trenutno nalazi na trećem mjestu s 32 boda, pet bodova iza vodećeg Uniona SG. Leko preuzima momčad s jasnim ciljem – vratiti je u borbu za naslov prvaka i ostvariti što bolji rezultat u Europi. Njegov bivši klub Gent trenutno je na sedmoj poziciji.