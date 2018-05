Brazilci će nam biti top test! Neymar je skuplji od cijele Prve HNL!

Kada bismo ovu priču začinili prstohvatom humoreske, mogli bismo stvari postaviti i ovako: ni Brazil u nogometu više nije što je nekada bio; niti je aktualni svjetski prvak, niti je svjetski broj jedan u poretku reprezentacija na Fifinoj ljestvici (2. mjesto iza Njemačke), niti ima najskuplju momčad SP-a, niti vlasnika Zlatne lopte. Samba Boys, kako ih podrugljivo zovu Englezi, momci za dobar provod u Europi...

Naravno da stvari u stvarnosti izgledaju sasvim drugačije. Naime, hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju u Liverpoolu (16 sati, HTV2) igra prijateljsku utakmicu protiv jedne od najmoćnijih i najuglednijih svjetskih momčadi, čija se tržišna vrijednost dvadesettrojice igrača na Transfermarktu popela gotovo do nezamislivih milijardu eura (toliko bi i iznosila da im nije otpao Dani Alves) i čija prosječna vrijednost po igraču iznosi gotovo 41.5 milijuna eura!.

Za usporedbu, naši vatreni, favoriti iz sjene na dolazećem SP-u, po tržišnoj vrijednosti od 369.70 milijuna eura ugurali su se među deset najvrednijih svjetskih momčadi (sedmoplasirani u Europi), s prosječnom vrijednošću igrača od 15 milijuna eura i s čak 91,7 posto igrača s Dalićeva popisa iz inozemnih klubova. Kod Brazilaca taj postotak iznosi 87 posto.

Rekord Matea Kovačića

Bit će ovo okršaj brojnih prijatelja, bivših i sadašnjih suigrača, poput Rakitića i Paulihna i Coutinha, Lovrena i Coutinha i Firmina, Luke i Matea protiv Casemira i Marcela, Mandžukića i Douglasa Coste..., a jednu dodirnu točku imaju i izbornici Tite i Dalić. Obojica su u jednoj fazi svoje karijere bili treneri Al Aina iz UA Emirata; Tite je 2007. izdržao samo pet mjeseci, dok je Dalić u Al Ainu nizao trofeje između 2014. i 2017. godine.

Prema aktualnom stanju na Transfermarktu, Ivan Rakitić najvredniji je hrvatski nogometaš, španer čije su noge procijenjene na čak pedeset milijuna eura! To je ista ona vrijednost koja je prije dvije godine, uoči Europskog prvenstva u Francuskoj, stajala uz ime Luke Modrića, no Luka je danas bliže tridesettrećoj godini, dok je Rakitić u ožujku navršio trideset i usto je najkorišteniji igrač Barcelone ove sezone, s čak 55 nastupa.

Najveći rast tržišne vrijednosti u odnosu na 2016. godinu ostvario je 29-godišnji Omišanin Ivan Perišić, koji je s 21 milijun eura skočio na četrdeset milijuna, što i nije njegov vrhunac. Naime, u prosincu prošle godine vrijedio je 45 milijuna eura, ali neznatnom padu cijene pridonijela je nešto slabija Ivanova forma u nastavku sezone, kao i Interova kriza početkom ove godine.

Kada Perišić bude prodavan iz Intera, bit će to najveći transfer jednoga hrvatskoga nogometaša. Već tri godine rekord u visini transfera drži Mateo Kovačić, kojega je Real Madrid kupio od Intera za 31 milijun eura.

Treniraju u kampu Spursa

Dok se Hrvati preznojavaju u Rovinju, brazilski nogometni reprezentativci pripremaju se u londonskom Lodgeu, novom Tottenhamovu trening-kampu u sjevernom Londonu. Sve su oči uprte u očito oporavljenoga Neymara, koji je uključio u rad s momčadi i mogao bi protiv Hrvatske zaigrati prvi put nakon više od tri mjeseca.

– Nisam sto posto spreman. Osjećam određene smetnje prilikom mijenjanja smjera kretanja. Postoji i doza straha jer sam sam izvan terena tri mjeseca, ali to me neće spriječiti. Ostalo je još vremena do starta prvenstva, učinit ću sve da budem spreman – izjavila je 26-godišnja brazilska zvijezda.

Neymarove će noge, uz Messijeve, bit će najvrednije na SP-u u Rusiji. Obojica vrijede po 180 milijuna eura ili gotovo dvadeset milijuna eura više od cijele Hrvatske lige procijenjene na 161.95 milijuna eura.