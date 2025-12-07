Njegov otac je ubijao ljude u ratu, a djed je volio nositi žensko rublje i samozadovoljavati se u podrumu punom dječjih igračaka

Mislim da je jedan od razloga zašto sam stao na pozornicu to što se nisam mogao poistovjetiti s ljudima. Kao klinac osjećao sam se nevidljivo. Zato sam stvorio Marilyna Mansona, kako bih mogao u nešto vjerovati. Nisam mogao pronaći Marilyna Mansona nigdje u svijetu pa sam ga morao stvoriti, rekao je jednom prilikom glazbenik Brian Hugh Warner, poznatiji pod umjetničkim imenom Marilyn Manson. On i njegov istoimeni bend dolaze u Arenu Zagreb 16. srpnja 2026. Shock roker i jedan od najkontroverznijih glazbenika na svijetu u Hrvatskoj je bio prvi put prije 20 godina.

Policija je tada odlučila da će prekinuti koncert bude li ekscesa, a Manson je na početku nastupa rekao da je bilo teško doći u Hrvatsku. Aludirao je na vjerske zajednice koje su se tada uoči njegova koncerta zalagale da ne svira u njihovu gradu. Mjere sigurnosti, pisali su tada mediji, bile su velike, a na koncertu je bilo oko šest tisuća posjetitelja. Na kraju je sve prošlo dosta mirno. No nije tako bilo uvijek na Mansonovim koncertima. Glumio je samozadovoljavanje i seks, simulirao je nürnberški skup, zapalio je bubnjeve tadašnjeg bubnjara Lucasa Alexandera, koji je nakon toga napustio bend, nosio je igračke pune kokaina, a gole djevojke vodio je na povodcu po pozornici. Na jednom koncertu odlučio se ubosti u prsa velikim komadom stakla, a 1996. ozlijedio je bubnjara Gingera Fisha stalkom za mikrofon. Zbog simulacije seksa sa zaštitarom na koncertu uhitila ga je policija 2001. godine te je morao platiti kaznu od 4000 dolara. Zaštitar ga je kasnije tužio privatnom tužbom, ali nikada nije došlo do suđenja jer su se uspjeli nagoditi. Nisu nadrapali samo bubnjari i zaštitari, već je batine dobio i gitarist John 5. – Nije on napravio ništa loše, puknuo sam. Poludio. Uopće se ne sjećam što se dogodilo – izjavio je Manson nakon incidenta. A kada je gitarist Paul Wiley slučajno promašio njegov signal za solažu tijekom jednog koncerta, pjevač mu je prvo pokušao potrgati svu opremu, a onda ga je i gurnuo. Tužitelji su naveli zastaru pojedinih optužbi te nedostatak dokaza za ostale. Slučaj je privukao pozornost javnosti u veljači 2021., kada je glumica Evan Rachel Wood, bivša Mansonova zaručnica, putem Instagrama javno iznijela optužbe za zlostavljanje. Wood je tvrdila da ju je Manson počeo “groomati” (prijateljstvo i uspostavljanje emocionalne veze s maloljetnikom, a ponekad i s djetetovom obitelji kako bi se smanjile djetetove inhibicije s ciljem seksualnog zlostavljanja, ne postoji dobar prijevod na hrvatskom za taj izraz op. a.) dok je bila maloljetna, a potom ju je godinama podvrgavao strašnom zlostavljanju. Među ženama koje su optužile Mansona za zlostavljanje bila je i Esmé Bianco, glumica poznata po ulozi u seriji “Igra prijestolja”, koja je u tužbi navela seksualno zlostavljanje, premlaćivanje i mučenje elektrošokovima. Manekenka Ashley Morgan Smithline teretila ga je za silovanje i zatvaranje u zvučno izoliranu prostoriju, dok je njegova bivša asistentica Ashley Walters iznijela optužbe za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje na radnome mjestu. Manson je sve navode kategorički odbacio, inzistirajući da su njegovi intimni odnosi uvijek bili sporazumni. Unatoč tome, ovaj je slučaj ostavio ozbiljne posljedice na njegovu karijeru, diskografska kuća Loma Vista prekinula je suradnju s njim, kao i njegov dugogodišnji menadžer Tony Ciulla. Godine 2022. Manson je pokrenuo sudski postupak protiv Wood zbog zavjere, prijevare i klevete, no kasnije je odustao od tužbe. Iako nije izgubio sve obožavatelje, a i njegove bivše djevojke Dita Von Teese i Rose McGowan rekle su da nije bio takav dok je bio u vezi s njima, sve je to definitivno ostavilo veliku mrlju na njegovoj karijeri, pogotovo zato što se dugo pokušavao u intervjuima prikazati kao drukčija osoba, koja poštuje žene. No kako je zapravo Brian Warner postao Marilyn Manson? Rođen je 1969. godine u Ohiju i imao je mračno i teško djetinjstvo. Zlostavljao ga je susjed, a druga djeca su ga maltretirala. Išao je u kršćansku školu, no unatoč tome razvio je negativan odnos prema vjeri. Kao tinejdžer s roditeljima Barbarom Wyer Warner, koja je bila medicinska sestra, i Hughom Angusom Warnerom, koji je bio prodavač, preselio se na Floridu. S majkom nije imao najbolji odnos te se pomirio s njom tek godinu dana prije nego što je umrla, iako ga se tada više nije sjećala jer je bolovala od Alzheimerove bolesti.

– Moj tata cijelo je vrijeme radio, a ja sam morao postati homonkul za svoju majku. I tada sam htio pobjeći od svega. Postao sam zamjena za njega. Majka me čak zvala njegovim imenom. A kao tinejdžer si pun testosterona, ljut i ne želiš da te se zove tatinim imenom, posebno kad ne znaš uopće gdje je. Majku sam u jednom trenutku pokušao zadaviti jer sam mislio da ima ljubavnika. Bio sam poremećeno dijete – rekao je.

Odnos s ocem popravio je također prije njegove smrti 2017. godine. Vukao ga je na snimanja i na intervjue, a jednom je Hugh Angus čak dozvolio da ga našminkaju isto kao sina. – Prvi put vidio sam tatu kako plače na karminama nakon majčine smrti – rekao je Manson i prisjetio se jednog razgovora s ocem: – On je bio u Vijetnamu prije nego što sam se rodio i kada se pojavio u mojoj kući, baš sam gledao film “Apokalipsa danas” na projektoru. Nisam to planirao. Ušao je i rekao: “Oko ovoga imam puno pomiješanih emocija.” Ja sam ga pitao: “Dobrih ili loših?, a on je rekao: “Pa puno ljudi govori o PTSP-u, ali mislim da ne razumiju da se kad ubiješ toliko ljudi, jako teško vratiti u normalan svijet i prilagoditi se.” Nikad do tada nije mi govorio o tome da je ubio puno ljudi i kako se bilo vratiti kući – rekao je i dodao da misli da je njegov otac bio jako dobar u tome. – Mislim da je moj otac bio odabran da napravi taj posao. Od 17. godine bio je u ratnom zrakoplovstvu. Nikad nije o tome razgovarao sa mnom, mislim da ga je smrt moje majke potaknula da se konačno otvori.

S ocem se pokušao zbližiti pričama o odlasku na turneje. – Užasno je teško vratiti se s turneje i izaći iz svega toga. Nije to isto kao što je biti u borbi, ali osjećam se bliži ocu, kao da sam u nekom drugom svijetu i onda dolazim doma i ne osjećam se kao da tu pripadam. Živim u svijetu u kojem živi malo ljudi i kad se vratim u stvarnost, osjećam se kao da bližnje moram ponovno upoznavati – rekao je.

Najgori u obitelji, kaže Manson, bio je njegov djed. Fetišist koji je volio nositi žensko rublje, samozadovoljavao se u podrumu punom dječjih igračaka. – On je bio najružnija, najtamnija i najodvratnija figura u mom djetinjstvu – dodao je.

Manson je studirao novinarstvo, a prvi članak koji je napisao bio je upravo o Marilynu Mansonu. Potpisao ga je kao Brian Warner. – Kreirao sam Frankensteinovo čudovište. Postojao je Marilyn Manson, ali još tu nije bilo nikakve glazbe. Stvorio sam lažni svijet, možda zato što nisam htio živjeti u onom u kojem sam živio, ali to me natjeralo da popunim rupe u svojoj priči. Godine 1996., samo dvije godine nakon što je izdao prvi album “Portrait of an American Family”, predozirao se i zamalo umro. – Previše sam pio, previše sam se drogirao i nisam spavao. No nikada nije probao heroin. – Volim biti živ – priznao je. Što se tiče sotonizma, Anton LaVey, začetnik te sekte, imenovao ga je svećenikom. Manson kaže da to nema veze s vjerom, već da mu se u to vrijeme sviđala filozofija, no i da u Lucifera ne vjeruje. O njegovoj povezanosti sa sotonizmom puno se pisalo, a to je bio i jedan od razloga zbog kojeg je bio optužen da je inspirirao prvo pucanje u školi Columbine 20. travnja 1999. godine. Eric Harris i Dylan Klebold ubili su 12 učenika i jednog učitelja. Netko je tada proširio lažnu vijest da su bili njegovi fanovi. – Definitivno mogu razumjeti zašto su me izabrali – rekao je u dokumentarcu “Bowling for Columbine” Michaela Moorea. – Zato što mislim da je lako staviti moje lice na TV, jer sam ja netko tko sije strah. Predstavljam nešto čega se svi boje jer radim i kažem što god želim.

Godinama kasnije rekao je da su mu te optužbe uništile karijeru u to vrijeme i da bi bilo drukčije da su uistinu slušali njegovu glazbu. Marilyn Manson definitivno je zanimljiva figura u svijetu šoubiznisa. Osim kao glazbenik, cijenjen je i kao glumac. Njegova prva uloga bila je u filmu Davida Lyncha “Lost Highway”, glumio je u filmovima “Jawbreaker” i “Party Monster”, a posebno je bila hvaljena njegova uloga Rona Tullyja u seriji “Sons of Anarchy”. Karijera mu je zadnjih godina zbog optužbi za zlostavljanje počela stagnirati, no svejedno još uvijek radi. Već pet godina u braku je s fotografkinjom Lindsay Elizabeth Warner. Bila je uz njega cijelo vrijeme dok se borio s optužbama, ali prije toga žalio se na nju prijatelju Johnnyju Deppu. Poruke su pronađene u glumčevu mobitelu prije suđenja za klevetu protiv njegove bivše supruge Amber Heard. Godine 2016. Manson je slao poruke Deppu u kojima je pisao: – Mislim da imam Amber 2.0. Molim te, obriši – pisao mu je u jednoj poruci. U to vrijeme, prema porukama, Lindsay je tražila zabranu prilaska i tvrdila je da ju je Manson pretukao.

U trećoj poruci Marilyn mu piše da se treba nekamo sakriti jer misli da je policija na putu prema njegovoj kući. Depp ga smiruje odgovorom: – Važno je ostati miran. Nemoj joj dati ono što želi. To je sociopatsko ponašanje. To je j**** stvarno, brate. Moja bivša p*** je prokleto u udžbeniku. Glazbenica Otep Shamaya 2021. otkrila je kako je Lindsay često zvala djevojku s kojom je bila u vezi kako bi razgovarala o zlostavljanju. – Bila je histerična jer se drogirao, prijetio joj ubojstvom i bacao noževe po sobi, od kojih je jedan završio u zidu. Ponudili smo joj da dođe k nama, no nikada ga nije htjela napustiti. Onda nas je počeo zvati i Manson, koji je bio uvjeren da ga žena vara s izmišljenim čovjekom koji ima plavu kosu i brkove, koji se zove Don i da ga je vidio na nadzornoj kameri kako “j*** njegovu ženu”. Ona sama to nikada nije komentirala, a Mansonove fotografije najčešće objavljuje na svom Instagramu.