Ovo zvuči fascinantno: Tijekom Svjetskog prvenstva mogli bismo imati milijun poklonika vatrenih

Jedan od svjedoka ždrijeba Svjetskog nogometnog prvenstva bio je i Pjer Šimunović, veleposlanik u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao i u svim sličnim prilikama, a sjećamo se jedne borbe Filipa Hrgovića u Washingtonu, ovaj karijerni diplomat bio je pri ruci delegaciji iz domovine, ovoga puta onoj HNS-ovoj, predvođenom predsjednikom Kustićem i izbornikom Dalićem.

S obzirom na to da ničemu sličnom dosad nije nazočio, bio je pun dojmova:

– Sve je bilo odlično organizirano, do najsitnijih detalja, i čini se da Fifa jako dobro radi. Počevši s primanjem večer prije pa završno s ceremonijom ždrijeba. A spektakularni centar Kennedy doista je bio prikladno mjesto za ovakav događaj.

Svjetski nogometni savez, najjača sportska asocijacija na svijetu, očito je ostavila snažan dojam na hrvatskog veleposlanika.

– Vidjelo se koliko je Fifa moćna organizacija i u smislu političkog dosega. Predsjednik Infantino razvio je prijateljstvo s američkim predsjednikom Trumpom i znalački ga pridobio. Dao mu je prvu Fifinu nagradu za mir, a iskazao mu je i veliko poštovanje tijekom svečanosti. Na kraju mu je čak doveo i Village People da mu otpjevaju najdražu pjesmu. Naime, premda je "YMCA" zapravo gej himna, Trump je na svim predizbornim skupovima tražio da se pusti ta pjesma, a on bi zaplesao baš kao što je to učinio i sada.

S obzirom na to da su dvosatnoj ceremoniji ždrijebanja nazočili predstavnici nacionalnih nogometnih saveza oko 200-tinjak zemalja svijeta, veleposlanik Šimunović uvjerio se u značaj Hrvatske u tom svijetu:

– Ja sam za vrijeme ždrijebanja sjedio pored veleposlanika Gane i bila je to simpatična podudarnost. Stvarno je bio zanimljiv osjećaj da je na tako globalnom događanju ime Hrvatske imalo takvu težinu. Štoviše, nitko nas nije želio u ždrijebu jer znaju koliko dobru nogometnu reprezentaciju imamo.

Snagu skupine u kojoj su Engleska, Panama i Gana nije komentirao.

– Medalja ne bi ni vrijedila da je možeš lako osvojiti. Naš izbornik Zlatko Dalić smiren je čovjek, u žargonu rečenu "cool" tip, za kojega imate dojam da stalno razmišlja o onome što radi. Stekao sam dojam da su on i suradnici po pitanju ovog ždrijeba bili spremni na bilo što.

S obzirom na Trumpovu izraženu natjecateljsku prirodu, koju očito vuče iz svoje poduzetničke karijere, može se očekivati da će od američkih organizatora zahtijevati da učine sve kako bi američki dio Svjetskog prvenstva bio vrhunski organiziran, kao i da Olimpijske igre 2028. u Los Angelesu budu dosad najimpresivnije.

– U to nema sumnje. On će inzistirati na tome u oba slučaja. Uostalom on je to već i govorio jer je shvatio koliko je nogomet važan i popularan u svijetu i koliko se primio u Americi. Ne znam što misli o američkoj reprezentaciji i tome koliki je njezin domet, ali u organizacijskom smislu zacijelo očekuje nešto što dosad nije dosegnuto. Uostalom, država će od oba ta velika natjecanja imati solidan prihod.

A kako i ne bi kada će i cijene ulaznica nadmašiti sve što smo dosad doživjeli.

- Baš mi moj suradnik Ivan govori da bi ulaznica za utakmicu Hrvatske i Engleske mogla stajati 1500 dolara. Amerika je postala jako skupa, cijene su porasle naročito nakon epidemije COVID-19, a za vrijeme SP-a sve bi moglo biti još i skuplje što bi moglo biti izazovno za navijače koji planiraju doći iz Hrvatske. No ja ne sumnjam da će i unatoč tome stadioni biti puni hrvatskih zastava i navijača u dresovima s kvadratićima. Uostalom, bilo da je riječ o hrvatskim državljanima, a rade ovdje, onima koji se deklariraju kao Hrvati ili su potomci Hrvata, baratamo s brojkom od oko milijun ljudi. Dakle, za vrijeme SP-a mogli bismo imati milijun ljudi s našim navijačkim obilježjima.

Budući da u Washingtonu diplomatski "brani boje" Hrvatske već osam godina, bila bi to pehistična okolnost da se predsjednik Milanović i premijer Plenković baš u idućim mjesecima dogovore oko veleposlanika pa da Ministarstvo vanjskih poslova našeg sugovornika opozove prije Svjetskog prvenstva. Na ovu našu konstataciju gospodin Šimunović nije imao komentara, ali nam je ispričao da je već bio u misiji vezanoj za nogometnu reprezentaciju i veliko natjecanje.

– S obzirom na to da sam od 1993. pa do 1998. radio na BBC-ju, bio sam angažiran na Europskom prvenstvu 1996. u Engleskoj. Tada sam uzeo mjesec dana godišnjeg da bih mogao obavljati posao "čovjeka za vezu" koji će biti uz Ćiru i hrvatsku reprezentaciju. Bio sam zadužen za sigurnost i logistiku naše reprezentacije, dakle sve što se ticalo momčadi a da nije igra. A igru sam pak gledao s klupe i to je posve drukčiji osjećaj nego kada tu istu utakmicu gledaš s tribina ili ispred malih ekrana.

Kazat će veleposlanik da je Hrvatska tada najavila što će se zbiti dvije godine poslije na SP-u kada je osvojila broncu.

– Premda smo ispali od Njemačke, ta je momčad u očima mnogih bila senzacija i ja se sjećam jako velikog zanimanja za naše igrače. Tada sam bio prilično involviran u tu priču, a 30 godina poslije evo me opet u nogometu, ovaj put u ulozi diplomata. Mi smo tu da im pomognemo u bilo čemu što im treba, no dojma sam da je HNS jako dobro organiziran, baš kao i Fifa, te da će kao takav pronaći najbolju lokaciju za svoj kamp. A s obzirom na imena gradova koji se spominju kao mogući domaćini utakmica vatrenih, logično je da HNS potraži kamp u istočnom dijelu Amerike – kazao nam je veleposlanik Šimunović prije nego što se pridružio partyju u rezidenciji Blair House, svojevrsnoj gostinjskoj kući američkog predsjednika.