Tko je Hrvat koji je upravo postao europski prvak? Živi u SAD-u i kaže: 'Naježim se kada vidim uvjete koje imam'

Jere Hribar (21) osvojio je na Europskom prvenstvu u poljskom gradu Lublinu, na malim bazenima, zlato na 50 m slobodno i srebro na 100 metara slobodno. Dakle, ukupno tri medalje, nakon što je kao član štafete 4x50 slobodno osvojio broncu. Jere je postao tek peti hrvatski plivač koji je osvojio europsku medalju na malim bazenima. Prije njega medalje su osvajali Duje Draganja, Miloš Milošević, Gordan Kožulj i Marko Strahija.

Prelazak na studij financija u Ameriku bio je ispunjenje sna, ali i ulazak u svijet o kakvom sportaši u Hrvatskoj često mogu samo maštati.

– Naježim se samo kad počnem govoriti o tome jer uvjeti su stvarno fenomenalni – s oduševljenjem kazuje Hribar.

Na sveučilištu je sve podređeno tomu da sportaši imaju maksimalne uvjete za paralelno studiranje i treniranje. Na raspolaganju su im vrhunski bazen i teretana, a termini predavanja i treninga savršeno su usklađeni. Posebna je priča prehrana.

Uz bazen imamo hladnjak

– Mi sportaši imamo svoju posebnu menzu s posebnim jelima, a ako nam se ništa od toga ne sviđa, imamo tamo tri kuhara od kojih možemo tražiti da nam pripreme što god želimo – otkriva Jere i dodaje:

– Usto, na bazenu se nalazi hladnjak pun elektrolita, vode i hrane poput kuhanih jaja, kao i ormar s proteinskim čokoladicama, grickalicama i voćem. Profesori su iznimno susretljivi i uvijek spremni pomaknuti termine testova ako se poklapaju s natjecanjima.

Njegov je tipičan dan ispunjen, ali savršeno organiziran. Buđenje je između 6 i 6:30, slijedi prvi trening, doručak u menzi, kratak odmor, a zatim predavanja od 9:30 do 11:30. Nakon ručka i rješavanja domaćih zadaća, u 14 sati slijedi drugi trening. Večer je rezervirana za večeru, odmor, gledanje televizije i druženje.

– Stignem sve, imam dovoljno vremena za učenje, za domaću zadaću, ali i za spavanje po danu – kaže Jere, čije su ocjene vrlo dobre i odlične iako mu je plivanje apsolutni prioritet. Život u studentskom domu također je iskustvo za sebe.

– Imam dva cimera i zapravo smo smješteni u stanu, svaki ima svoju sobu, kupaonicu, dijelimo kuhinju i zajednički dnevni boravak, i to mi je ludilo.

Olakšavajuća je okolnost što mu je jedan cimer iz Zagreba, a drugi iz Banje Luke, pa ne mora stalno razgovarati na engleskome. Slobodno vrijeme provodi s prijateljima na kampusu, izlaze, igraju stolni tenis i košarku, a bili su i na pecanju u obližnjem New Orleansu.

Unatoč filmskom životu, prilagodba nije prošla bez kulturnih šokova.

– Najviše su me šokirali zrak i voda. Ne može se piti voda iz slavine, kupujemo je u plastičnim bocama, a zrak je pun vlage i vruće je. Tek sam tada postao svjestan koliko nam je dobro kod kuće.

Najviše mu nedostaje mamina kuhinja, posebno njezine juhe. Ipak, obitelj se brine da mu ništa ne nedostaje, pa mu poštom šalju omiljene hrvatske slatkiše. A kada dođe kući u Split, nekoliko puta godišnje, na stolu ga uvijek čeka najdraže jelo – pršut, sir i francuska salata. Zbog napornih treninga, prehrana u Americi mu ne predstavlja problem.

– Plivanje je specifičan sport u kojem trošim puno kalorija, mogu jesti što želim, ne debljam se. Burgeri, pomfrit, pizze, riža, piletina – sve se jede – kaže Jere.

Obitelj mu je najveća podrška. Roditelji su ga od početka vodili na treninge i bez njih, kako kaže, ne bi dobio priliku za odlazak u Ameriku.

– Navijaju za mene, prate me, ostaju budni do dva sata ujutro gledati me dok plivam – s ponosom ističe.

Kad je ljubav u pitanju, Jere kroz smijeh priznaje da su Splićanke najljepše, ali dodaje: – Trenutačno je jedna Talijanka u điru. Možda su čak one ispred Hrvatica.

Želim živjeti od plivanja

Njegov je fokus, međutim, čvrsto usmjeren na bazen. Ciljevi su mu jasni:

– Najveći uspjeh mi je bio odlazak na Olimpijske igre, a cilj mi je jednog dana osvojiti olimpijsku medalju i živjeti od plivanja – kazao je Jere.

S obzirom na talent, radnu etiku i uvjete koje ima, nema sumnje da je za Jeru Hribara, mladića čija je priča počela slučajno, samo nebo granica. Pogled je već usmjeren prema Los Angelesu 2028., kada će s 24 godine biti u punoj plivačkoj snazi.