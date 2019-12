Ni dvadeset bodova ispred Hajduka neće isprati najveću Dinamovu pomrčinu ove sezone

Manchester City nanio je Dinamu treći najteži domaći poraz u Ligi prvaka (nakon 1:7 s Lyonom i 0:4 s Juventusom), a nogometaši plavih ipak su dobili ovacije sa sjeverne tribine. Oni su ih, barem kroz nekoliko elemenata, i zaslužili.

Primjerice, Dinamu treba honorirati da je nakon tri godine ipak vratio Ligu prvaka u Zagreb, i da je Bjelica u tome ipak napravio korak više nego prošle godine kada je podbacio protiv Young Boysa. Dinamo je protiv Atalante u prvom kolu prezentirao jednu od svojih najboljih europskih izvedbi u povijesti i ostvario rekordnu pobjedu. Dinamo je toga tjedna bio vijest broj jedan u Ligi prvaka, a takav status do sada je bio zavrjeđivao samo rekordnim porazima.

Usto, Dinamo je ove sezone u Ligi prvaka u svim domaćim utakmicama imao pun stadion i veličanstven dekor na tribinama, a ukupno je osvojio pet bodova, a u četiri prethodne, 2011., 2012., 2015. i 2016., ukupno samo – četiri. Pa i iz tog rakursa treba, barem kurtoazno i protokolarno, zapljeskati plavima.

Međutim, Dinamo nije prezimio u Europi drugu godinu zaredom i iz tog kuta gledanja nije napravljen korak naprijed, a nitko za to Dinamu nije kriv osim njega samoga; ni suci, ni famozni VAR, ni loša sreća. Na žalost, i inače briljantni strateg Bjelica, i oni koji su ga do tada slijepo slijedili, njegovi igrači, u famoznoj sudačkoj nadoknadi utakmice sa Šahtarom u Zagrebu potpuno su uprskali i sami si oduzeli nezamislivu slavu. Tih osam minuta drame sa Šahtarom najveća je pomrčina i najupečatljivije obilježje Dinamove europske sezone. Ni dvadeset bodova prednosti ispred Hajduka na kraju sezone, ni dvostruka kruna neće isprati gorak okus tog epskoga brodoloma s Ukrajincima. Na žalost, nakon tog šoka sve što je Dinamo demonstrirao u Ligi prvaka, s Atalantom i Manchester Cityjem, odvijalo se u duhu 2011. i 2012. godine. Bila je to ne preduga, ali ipak mračna noć.

Unatoč rezultatskom podbačaju, Dinamo će od ove sezone u Ligi prvaka ipak profitirati. Ti efekti bit će vidljivi sljedećega ljeta kada Dinamo krene u rasprodaju i ostvari rekordan prihod od transfera igrača. Primjerice, Dani Olmo, za kojega je Dinamo već prošloga ljeta postavio astronomsku odštetu, napravio je kroz Ligu prvaka ogroman iskorak u vrijednosnom smislu i bit će prvi nogometaš na kojemu će Dinamo zaraditi najmanje pedeset milijuna eura. Takve spektakularne izvedbe u Dinamovom dresu u europskim utakmicama nisu ostvarivali ni neki od najvećih igrača koji su nosili plavi dres, čak ni Luka Modrić. Dani Olmo igrač je koji spada u creme de la creme europskog nogometa, i imao bi mjesto čak i u moćnom Pepovom stroju iz Manchestera.

