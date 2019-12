Je li Olmo materijal za velik klub? Evo što na to kažu navijači Cityja

Budući da se u medijima spominje kao potencijalno pojačanje na Etihadu, navijači Manchester Cityja s osobitom su pažnjom pratili nastup Danija Olma, Dinamova dragulja.

I imali su što u srijedu navečer vidjeti od mladog Španjolca, pogotovo kada je u desetoj minuti zabio krasan volej za vodstvo Modrih.

Bio je to ujedno trenutak kada su se raspisali na Twitteru, te su Pepu Guardioli i upravi kluba poručili da ne čekaju s kupovinom, ne u situaciji kada će u svakom slučaju trebati naći alternativu Davidu Silvi.

Donosimo u nastavku neke od reakcija:

- Momčad nam je potpuno izvan forme, što se događa?! Doduše, primili smo krasan pogodak, divan volej!

This team is so out of form at the moment, what is going on?! Not a bad goal to concede though, nice volley! #MCFC #ManCity #DZGMCI — D A N N Y (@D4NNY_F0X) December 11, 2019

- Prodajte Gundogana i kupite Olma!

imo sell Gundo, buy Olmo. — MCFCVillain (@MCFCVillain) December 11, 2019

- Dani Olmo je vrhunska klasa, Pep ga treba dovesti ovog ljeta

Dani Olmo masterclass so Pep signs him in the summer. My career mode is coming to life suiii — Joe ❼ (@McfcRichyV2) December 11, 2019

- Dani Olmo, dobrodošao u Manchester City

Welcome to Manchester City dani olmo — 🇫🇷B💸 (@mcfcBren) December 11, 2019

Great finish with an over the shoulder volley, but awful defending. Anyone know the last time Bravo kept a clean sheet? #MCFC #UCL — Gareth Stachini (@stachini82) December 11, 2019

Zanimljivo, naposljetku se javio i jedan navijač Mancheser Uniteda iz Francuske koji ga je poželio u dresu gradskog rivala.