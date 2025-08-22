Neymar doživio katastrofu, poruka koju je dobio od sina natjerala ga je na suze

Navijači Santosa, još uvijek bijesni zbog ponižavajućeg poraza od 6:0 protiv Vasca da Game u nedjelju, javno su pozvali na odgovornost Neymara i njegove suigrače. U nesvakidašnjoj sceni, Neymar – koji je bio u suzama nakon najtežeg poraza u karijeri – morao se suočiti s gnjevom navijača ispred klupskog trening-kampa. Najvatreniji navijači kluba, poznati kao ultrasi, jasno su dali do znanja momčadi što misle o njihovim izvedbama, a snimka napetog razgovora brzo se proširila internetom. Neymar je stajao u prvom redu, dok su igrači iza njega šutke slušali ljutite povike svojih pristaša. Okupljenoj momčadi poručeno je: "Ono što se događa na terenu jednostavno nije dovoljno."

Brazilski ESPN također izvještava da su igračima u trening-centru CT Rei Pele upućene prijetnje nasiljem, dodajući kako im je Neymar rekao da "pokušavaju promijeniti stvari". Malo tko bi se mogao usprotiviti ogorčenosti navijača nakon nedjeljnog debakla. Neymar, koji se vratio u svoj dječački klub nakon neuspješne epizode u Saudijskoj Arabiji, bio je shrvan emocijama nakon posljednjeg sučevog zvižduka, a na terenu ga je tješio član stručnog stožera.

Dok je koračao prema tunelu, 33-godišnjak nije mogao sakriti suze, brišući ih dresom. "Sram me je", izjavio je Neymar. "Potpuno sam razočaran našim nastupom. Navijači imaju svako pravo prosvjedovati, naravno bez nasilja... ali ako žele psovati i vrijeđati, u svom su pravu. Ovo je osjećaj ekstremne sramote. Nikada u životu nisam doživio ovako nešto. Nažalost, dogodilo se. Suze su bile od bijesa, od svega. Bilo je totalno s*anje, to je realnost."

Neposredno nakon katastrofalnog poraza, uprava Santosa uručila je otkaz glavnom treneru Cleberu Xavieru u pokušaju spašavanja sezone. Neymarov povratak u domovinu imao je mješovit učinak; postigao je šest golova i dodao tri asistencije u 19 utakmica, no Santos se nalazi na tek 15. mjestu brazilske prve lige, samo dva boda iznad zone ispadanja. Utjehu u teškim trenucima Brazilcu je pružila poruka podrške njegovog sina, Davija Lucce, koji je na društvenim mrežama napisao:

"Dobra večer, tata. Znam da je danas bio težak dan za tebe i za nas, ali želim da znaš da ću u ovim teškim trenucima, i kada nitko nije uz tebe, ja uvijek biti tu za tebe. Ti si više od sjajnog oca, ti si idol, moja inspiracija, i čak i kada plačeš, želim da znaš da te jako volim. Uvijek imaj to na umu. Sada želim da podigneš glavu i suočiš se s njima kao što si uvijek činio i kao što ćeš uvijek činiti. Nevjerojatan si. Volim te svim srcem."

Neymar je odgovorio: "Volim te, mali moj. Tata će se ponovno podići."

Prilikom svog romantičnog povratka u Santos u siječnju, Neymar je izrazio oduševljenje. "Dugo sam priželjkivao da se ovaj trenutak ostvari," rekao je tada. "Pomažemo jedni drugima, Santos pomaže meni, otvorili su mi vrata da ponovno otkrijem nogomet, da ponovno otkrijem radost." Ta se radost posljednjih tjedana pretvorila u očaj, a pred Neymarom je sada težak zadatak da povede brazilskog velikana prema preokretu i povratku na pobjedničke staze.