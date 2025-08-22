Plaćaju manje od Hajduka i Dinama, a pišu nogometnu povijest. Evo u čemu je tajna

Nakon 18 godina jedan će norveški klub po svemu sudeći napokon ući u nogometnu Ligu prvaka. Bodø/Glimt u prvoj je utakmici play-offa s 5:0 deklasirao Sturm iz Graza, pa Norvežani već mogu početi planirati igranje u najcjenjenijem klupskom natjecanju. U vremenu kad bogati klubovi dominiraju europskom scenom Bodo/Glimt pokazuje da vizija, dosljednost i domaći kadar mogu nadmašiti milijunske budžete. Godišnji budžet Bodø/Glimta je oko 50 milijuna eura, nekih 10 milijuna eura više od Hajdukova, odnosno 10 milijuna manje od Dinamova.

Bodø/Glimt već je nekoliko sezona u uzlaznoj putanji, a prošle godine ostavio je čudesan doseg plasmanom u polufinale Europske lige, gdje je izgubio od kasnijeg pobjednika Tottenhama. Priča Bodø/Glimta još je čudesnija kada se zna da dolazi iz grada sa samo nešto više od 50.000 stanovnika. Klub je do prije koju godinu bio nogometni liliputanac, a još 2017. natjecao se u drugoj norveškoj ligi. Danas pak piše jednu od najvećih europskih sportskih priča. Prošle sezone srušili su Lazio u četvrtfinalu Europske lige, prijašnjih godina šokirali su Romu s nevjerojatnih 6:1 u Konferencijskoj ligi, a njihova pobjeda 8:0 nad Linfieldom 2022. ostaje među najvećima u povijesti europskih natjecanja. Klub zapravo već godinama ruši renomirane europske momčadi. Među žrtvama su bili i Porto, Beşiktaş, Twente, Olympiakos, Maccabi Tel Aviv...

Mbappe se pohvalio brojem 10, a onda se oglasio Luka Modrić. Pogledajte što je kapetan poručio Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ono što je fascinantno kod Bodø/Glimta jest to što se gotovo isključivo oslanjaju na domaće igrače – od 28 igrača samo šest su stranci (četiri Danca, po jedan Šveđanin i Rus), a njihova tržišna vrijednost iznosi oko 54 milijuna eura, dva milijuna manje od Dinama. Klub se ponosi suvremenim pristupom treniranju, taktičkom sofisticiranošću te korištenjem umjetne trave na domaćem terenu, što dodatno otežava njihovim protivnicima. Trener Kjetil Knutsen na klupi je već sedam godina, a igru gradi na brzini, rotacijama i napadačkom nogometu. Klub pak ulaže značajna sredstva u analitiku i psihološku pripremu igrača. Upravo zahvaljujući takvoj filozofiji, Bodø pobjeđuje klubove iz Liga petice. Bodø/Glimt se posebno ističe i po filozofiji klupske kulture. U njihovoj svlačionici vlada stroga disciplina, ali i prijateljska atmosfera u kojoj svaki igrač zna svoju ulogu. Klub je zapravo "nogometni laboratorij" u kojem se testiraju nove taktičke ideje, sve uz potporu modernih tehnologija i analitike. Isto tako, stručni stožer redovito odlazi na edukacije u inozemstvo.

Ključ uspjeha leži u sustavu, viziji i vjeri u domaće snage, a skandinavska strategija može poslužiti kao ogledni primjer i za HNL klubove koji žele dugoročne europske rezultate jer Bodø/Glimt pokazuju da formula uspjeha ne leži samo u milijunima. Prosječna godišnja plaća nogometaša Bodø/Glimta je između 200 i 300 tisuća eura, što je manje od prosječnih plaća u Dinamu i Hajduku.

Osim Dinama, koji već desetljećima konstantno nastupa u skupina europskih natjecanja, ostali hrvatski klubovi poput Hajduka, Rijeke i Osijeka jako kaskaju. A kao posljedica svega stiže najlošiji koeficijent hrvatskih klubova u posljednjih 12 godina. Na najnovijoj Uefinoj tablici koeficijenata Hrvatska je na 21. mjestu, znatno iza Norveške, koja je na impresivnom 11. mjestu. Dok skandinavski klubovi kontinuiranog napreduju te su prepoznali važnost stabilnosti i investiranja u domaću bazu, hrvatski klubovi često improviziraju, dovode strance upitne kvalitete, mijenjaju trenere i ovise o kratkoročnim rješenjima. Valjda će nas Uefina tablica klupskog koeficijenta, ali i primjeri poput Bodø/Glimta osvijestiti.