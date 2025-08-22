Trener Dinama: Poštujem odluku Zlatka Dalića, ali imat ćemo reprezentativce na idućem okupljanju

Zagrebački Dinamo i Istra 1961 u subotu u 21 sat na Maksimiru igraju utakmicu četvrtog kola SuperSport HNL-a. Dinamo je u prva tri kola ostvario tri pobjede uz gol-razliku 7:0, dok Istra ima dva remija i poraz. Trener hrvatskog doprvaka Mario Kovačević najavio je utakmicu na današnjoj press konferenciji.

- Ugodna je atmosfera nakon tri pobjede. Mram pohvaliti igrače jer dobro rade, svjesni smo da neke stvari moramo popraviti i na tome radimo na treninzima. Vraćaju se Kevin Theophile-Catherine i Nikola Čavlina. Niko Galešić ima sitnu ozljedu, a Ronael Pierre-Gabriel nije spreman - rekao je Kovačević.

- Konkurencija je velika, a ja moram izabrati najboljih 11. Istra najavljuje da želi pobjedu, što poštujem, ali vjerujem da se nas nešto pita. Od prve minute krećemo po pobjedu. Prvo poluvrijeme protiv Rijeke treba biti vodilja pa da tako igramo u subotu i kasnije se veselimo s navijačima - izjavio je trener Dinama.

- Pierre-Gabriel ima problema s ozljedom pa je trenutačno u drugom planu. Naš je igrač, vidjet ćemo što će dalje biti. Sad nemamo nijednog, ali ako ovako nastavimo, imat ćemo reprezentativce na idućem okupljanju. Poštujem odluku izbornika, u ovom trenutku birao je najbolje što mu treba. Promijenili smo puno igrača, otišli su nam reprezentativci. Brojni igrači u reprezentaciji su prošli kroz Dinamo. Opet ćemo imati A reprezentativce - zaključio je.