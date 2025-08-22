Naši Portali
UOČI ISTRE

Trener Dinama: Poštujem odluku Zlatka Dalića, ali imat ćemo reprezentativce na idućem okupljanju

Zagreb: Mario Kovačević najavio utakmicu između Dinama i Istre
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
22.08.2025.
u 14:16

Trener hrvatskog doprvaka Mario Kovačević najavio je utakmicu na današnjoj press konferenciji.

Zagrebački Dinamo i Istra 1961 u subotu u 21 sat na Maksimiru igraju utakmicu četvrtog kola SuperSport HNL-a. Dinamo je u prva tri kola ostvario tri pobjede uz gol-razliku 7:0, dok Istra ima dva remija i poraz. Trener hrvatskog doprvaka Mario Kovačević najavio je utakmicu na današnjoj press konferenciji.

- Ugodna je atmosfera nakon tri pobjede. Mram pohvaliti igrače jer dobro rade, svjesni smo da neke stvari moramo popraviti i na tome radimo na treninzima. Vraćaju se Kevin Theophile-Catherine i Nikola Čavlina. Niko Galešić ima sitnu ozljedu, a Ronael Pierre-Gabriel nije spreman - rekao je Kovačević. 

- Konkurencija je velika, a ja moram izabrati najboljih 11. Istra najavljuje da želi pobjedu, što poštujem, ali vjerujem da se nas nešto pita. Od prve minute krećemo po pobjedu. Prvo poluvrijeme protiv Rijeke treba biti vodilja pa da tako igramo u subotu i kasnije se veselimo s navijačima - izjavio je trener Dinama. 

- Pierre-Gabriel ima problema s ozljedom pa je trenutačno u drugom planu. Naš je igrač, vidjet ćemo što će dalje biti. Sad nemamo nijednog, ali ako ovako nastavimo, imat ćemo reprezentativce na idućem okupljanju. Poštujem odluku izbornika, u ovom trenutku birao je najbolje što mu treba. Promijenili smo puno igrača, otišli su nam reprezentativci. Brojni igrači u reprezentaciji su prošli kroz Dinamo. Opet ćemo imati A reprezentativce - zaključio je.

Igor Štimac ogorčen nakon poraza u Europi: Evo zbog čega je poludio legendarni vatreni
 

Ključne riječi
Zlatko Dalić HNL mario kovačević Dinamo

Komentara 2

Pogledaj Sve
SI
Sivooki
15:13 22.08.2025.

Dinamo je bio rasadnik za repku. Eh, neka druga vremena.

EJ
ejStef
14:36 22.08.2025.

Trenutno niti jedan igrač Dinama nije za reprezentaciju, tek nakon europskih okršaja će se vidjeti da li ima uopće koji... A što se tiče Kovačevića i Dinama, ove 3 utakmice do sada pokazale su da tu ima još jako puno posla, Dinamo je u periodima igre bio nadigran čak i od Vukovara, dok je drugo poluvrijeme u Rijeci bilo veliki Kovačevićev minus. Ogroman. Tu je pokazao da se ne snalazi, da nema niti pravovremena rješenja, čak niti dobra rješenja... To da Dinamo nema boljeg igrača, koji može smiriti igru, promijeniti ritam, odigrati potez, to znamo, no prvih 60 minuta protiv Osijeka, prvih 40 minuta protiv Vukovara i drugo poluvrijeme protiv Rijeke baca ozbiljnu sumnju na sposobnosti Kovačevićevog stručnog stožera i njega samog. Naročito Rijeka... To nije samo uigranost, tu je procjena što koji igrač može i što donosi ekipi, priprema, čitanje protivničke igre, rezervne varijante itd. Baš trenerov dio... Jedino što se mora priznati, da je Dinamo u prve 3 utakmice imao puno sreće. I to je puno, gledajući narodnu poslovicu. Ako ništa drugo, neka se bar to nastavi.

