Nevjerojatno! Stranci sve izigrali, Hrvati izgubili 60 tisuća eura i morat će u izolaciju

Da je Međunarodni olimpijski odbor - zbog sve većih pritisaka za otkazivanjem Olimpijskih igara - u svojevrsnom raskoraku može se naslutiti iz poteza prekidanja europskih olimpijskih kvalifikacija u boksu u Londonu usred samog natjecanja. Takvu odluku donijela je operativna skupina Boxing Task Force koju je imenovao MOO nakon što je suspendirao Svjetski boksački savez (AIBA) kao nekompetentan za organizaciju ovog natjecanja.

Ovaj čin otkazivanja usred natjecanja pokazao je i svojevrsnu nekompetentnost ljudi koji su činili BTF - odreda članovi MOO-a - predvođeni Morinarijem Watanabeom, predsjednikom Međunarodnog gimnastičkog saveza (FIG). Oni svi zajedno, a među njima je i Marius Vizer, predsjednik Međunarodnog džudaškog saveza (IJF), očito nisu bili u stanju shvatiti da - prije no što je sve uopće krenulo - ovo natjecanje ne može biti održano do kraja, a trebalo je trajati čak deset dana i odvijati se sve do 24. ožujka. A dinamika širenja koronavirusa Europom, koja je postala žarištem pandemije, dala je to nasluti još i prije tjedan dana kada se sve moglo otkazati i prije no što sudionici i krenuli prema Londonu.

Njihovo objašnjenje je da to čine zbog povećanih globalnih putnih restrikcija i mjera karantena kako bi svi sudionici ovog natjecanja (natjecatelji, treneri, suci, delegati) mogli prilagoditi svoje putne planove. A prilagodit će ih i vodstvo Hrvatskog boksačkog saveza koje se nada da će se naši boksači u Hrvatsku vratiti već u srijedu. No, većinu njih neka vrsta izolacije čeka i sada, a i da su se vratili kući za sedam dana.

Nažalost, zbog ove naprasne odluke Boxing Task Forcea, HBS bi mogao imati nemalu financijsku štetu i to je ono što prilično muči prvog operativca Saveza Marka Marovića:

- Zajedno s avionskim kartama, a imali smo rezervirani smještaj za 14 dana, sve ovo nas je stajalo 60 tisuća eura u hotelu kojeg nam je preporučio upravo BTF. Od četiri ranga cijena nismo uzeli najskuplji, ali niti najjeftiniji, a na koncu su nas stavili u jednokrevetne sobe u koje su stavili pomoćni ležaj kako bi to prikazali kao dvokrevetnu sobu. Osim toga, te sobe bile su bez grijanja i kada su se sportaši pobunili donijeli su im radijatore na struju. Meni to sada sve izgleda kao navlakuša, kao da su znali da će ovo natjecanje biti prekinuto ali su ga htjeli započeti da hotelijeri ne bi morali vraćati novce. No, mi se nećemo tek tako predati, tražit ćemo povrat dijela novca.

Neugodno je iznenađen i Leonard Pijetraj čiji je pulen superteškaš Marko Milun trebao boksati u srijedu:

- Čim je prva reprezentacija odustala oni su kvalifikacije odlučili prekinuti, a bili su to Švicarci koji su rekli da oni idu kući pa su se javili još neki. Zar se takva neka procjena, kod svih nacionalnih saveza, nije mogla napraviti i prije početka natjecanja i da je tada pet reprezentacija reklo da ne mogu doći kvalifikacije ne bi niti započele. Ovako je natjecanje počelo pa je prekinuto i sada nam govore da će se ovo jednog dana natjecati sa svim ovim dosad postignutim rezultatima i ždrijebom kakav je bio. A nitko ne zna kad i gdje.

A to znači da će Milun ovako ili onako morati na Frazera Clarkea, aktualne britanske superteškaške zvijezde.

- Tako je, no ako se ovaj turnir bude održavao negdje drugdje, a ne u Engleskoj, onda ćemo moći boksati bez pritiska domaćeg terena. Jer vi da biste dobili Engleza u Engleskoj od njega morate biti bolji najmanje 20, a možda i 30 posto.

Ako se ovo natjecanje ikada i igdje nastavi, od svih naših jedino će poluteškaš Luka Plantić doći s jednom izborenom pobjedom, dok teškaš Toni Filipi i velterašica Ivana Habazin na taj turnir neće putovati jer su eliminirani u prvom krugu. Habazin je imala peh da je njen meč, koji je prvotno bio planiran za utorak, premješten na nedjelju što na nju očito nije najbolje djelovalo.

No, zato će - tko zna gdje i tko zna kad- svoju priliku imati Nikolina Ćaćić (57 kg) i Marija Malenica (60 kg), ali ne i Marko Zeljko (69 kg) i Mladen Sobjeslavski (75 kg). U posljednjim mečevima prije no što je turnir prekinut, Zeljko je podijeljenom odlukom sudaca (1:4) izgubio od velike bjeloruske nade Radzionaua, dok je Sobjeslavski u tijesnoj borbi pobijeđen od Finca muslimanskih korijena Abdilrasoona (2:3).

