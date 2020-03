Albanac koji je sve oduševio otkrio kako se odlučio doći baš u Hrvatsku: Sam sam ovdje...

Puno je stručnjaka tijekom nastavka sezone hvalilo Lokomotivu zbog dobre igre, a sad su se na te igre nadovezali i sjajni rezultati. Lokosi su se dizali i u nastavku sezone u sedam utakmica postigli su šest pobjeda, Hajduk ih je na Poljudu pobijedio s 1:0, a među ostalima svladali su i Rijeku (2:1) koja je sad druga, samo s bodom više, dok su lokosi poslali Hajduk na četvrto mjesto i bježe mu dva boda. I bit će zanimljiv nastavak sezone, velika će biti borba za to drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka.

U tom nastavku prvenstva, iako cijela momčad trenera Gorana Tomića igra odlično, posebno je iskočio Myrto Uzuni, taj 24-godišnji albanski reprezentativac u tih sedam utakmica postigao je osam pogodaka, nije zabio samo Hajduku. U kafiću uz terene Lokomotive na Kajzerici dogovorili smo se naći s Uzunijem, a dočekao nas je on, ali i njegovi suigrači iz prve momčadi Lokomotive, također Albanci, Jon Mersinaj, Enis Cokaj i Indrit Tuci. Nedostajao je samo Lirim Kastrati, igrač s Kosova koji će na ljeto prijeći u Dinamo, za koji je već potpisao ugovor.

Momčad mi puno pomaže

Zanimalo nas je kako je Uzuni uopće došao u Lokomotivu?

– Doveo me Besnik Prenga, moj bivši trener u mom bivšem klubu Laçiju u Albaniji, koji me tamo vodio – kazao je Uzuni, a sve nam preveo upravo Prenga, nekoć i sam igrač koji je dio karijere proveo i u zagrebačkom Dinamu, a u Lokomotivi trenirao je mlađe uzraste. I Prenga nam je objasnio kako je došlo do toga da dovede Uzunija, ali i ostale igrače iz Albanije i Kosova:

– Otišao sam tamo raditi, i dogovorio se s Lokomotivom da gledam i tamošnju ligu, da pratim njihove dobre igrače. I sve igrače koji su sada ovdje ja sam doveo, u Laçiju trenirao sam Uzunija, pa onda Cokaja i Mersinaja, a Tuci je rođen u Laçiju.

A Kosovara Kastratija?

– I njega sam doveo, toliko sam ih zasad doveo, to su svi –- zaključio je Prenga.

Myrto Uzuni stigao je u ljeto 2018. godine, kako se odlučio na dolazak u Lokomotivu?

– Vjerovao sam svom treneru Prengi, vidio je da imam kvalitete za hrvatsku ligu, a meni je to bila prilika da odem u inozemstvo.

Jeste li sami ovdje ili je s vama netko od obitelji?

– Nije nitko, sam sam ovdje.

U posljednjih sedam utakmica postigli ste osam pogodaka, što se dogodilo, koji je vaš recept?

– Jednostavno se osjećam dobro, u dobroj sam formi. Kad momčad igra dobro, kad se osjećate dobro, onda dolaze i pogoci.

Kako se osjećate na trećem mjestu prvoligaške tablice?

– O, jako dobro, i zaslužili smo to mjesto. Momčad mi puno pomaže, meni je krenulo, ali krenulo je svima nama kako smo i željeli.

Možete li i do drugog mjesta i kvalifikacija za Ligu prvaka?

– Zašto ne! To nam je prilika da se dokazujemo, ali sad trebamo nastaviti s dobrim igrama, a onda će doći i rezultati, važno je da budemo na svom maksimumu, pa ćemo vidjeti dokle ćemo stići.

Postaje li sada to nekakav pritisak, opterećenje za momčad s obzirom na to da biste mogli doći do tog vrhunskog rezultata?

– Nije nam to opterećenje, uopće ne razmišljamo tako daleko unaprijed, naučili smo da gledamo samo na prvu sljedeću utakmicu, na prvog sljedećeg suparnika. Ne gledamo ni tablicu, nego samo svoje igre i to nam se dosad pokazalo kao najbolje rješenje.

Tomić mi vjeruje od početka

Kastrati je već potpisao za Dinamo, tu je s vama sad kao igrač plavih na posudbi. Biste li voljeli njegovim putem, kakvi su vam planovi?

– Zasad razmišljam samo o Lokomotivi, ne o predalekoj budućnosti. Naravno da ne bih imao ništa protiv Dinama kad bih dobio ponudu.

Koja vam je idealna pozicija?

– Iza napadača ili na lijevoj strani, ali nekako se iza napadača najbolje osjećam.

Lokomotiva je prošle sezone bila šesta s 49 bodova, a sada, deset kola prije kraja ove sezone, već ima 46 bodova. Očito se jako diže.

– Istina je da ove godine igramo puno bolje, posložili smo dobru skupinu kvalitetnih nogometaša, ali i dobrih ljudi – kazao je Uzuni, kojemu trener Tomić s pravom vjeruje.

– Vjeruje mi od prvog dana, a moj je posao da mu na to povjerenje uzvratim na najbolji mogući način – zaključio je Myrto Uzuni.

>>> Pogledajte kako razgovarati s djecom o koronavirusu