Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Protiv Miamija

Nevjerojatni Luka Dončić ubacio 60 koševa u pobjedi Lakersa

NBA: Denver Nuggets at Los Angeles Lakers
William Liang/REUTERS
VL
Autor
Hina
20.03.2026.
u 09:45

Sinoć je u NBA odigrano osam utakmicu a večer je obilježio još jednom Slovenac Luka Dončić koji je pobjedi svojih Los Angeles Lakersa nad domaćim Miami Heatom 134-126 zabio 60 koševa. 

Lakersi su do svoje osme pobjede zaredom stigli u gostima, nikad neki igrač nije sam ubacio toliko koševa Heatu. U pobjedi Lakersi s triple-double učinkom sudjelovao je i LeBron James koji je utakmicu završio s 19 koševa, 15 skokova i 10 asistencija. To je bio tek Jamesov drugi triple-double sezone. Dončić, koji je ušao u dan vodeći u NBA ligi s prosjekom od 32,9 poena, pogodio je 18 od 30 šuteva iz igre, devet od 17 trica i 15 od 19 slobodnih bacanja. Bam Adebayo predvodio je Miami s 28 poena i 10 skokova. Heat ima omjer 1-3 otkako je Adebayo postigao 83 poena protiv Washingtona 10. ožujka, što je druga utakmica s najviše postignutih poena u povijesti NBA lige.James Harden imao je prethodni rekord protiv Miamija s 58 poena. Do te brojke došao je kao član Houston Rocketsa 28. veljače 2019.

San Antonio Spursi su sa 101-100 kod kuće svladali Phoenix Sunse, a pobjednički koš zabio je 1,1 sekundu prije kraja Victor Wembanyama. Francuz je na kraju utakmicu završio s 34 ubačaja i 12 skokova dok je San Antonio tijesno pobijedio gostujući Phoenix.
De'Aaron Fox dodao je 23 poena, a Julian Champagnie 14 u četvrtoj uzastopnoj pobjedi Spursa. Collin Gillespie postigao je 24 poena, a Devin Booker 22 za Sunse koji su sedmi na Zapadu (39-31).Sunsi su na poluvremenu vodili sa sedam poena razlike, uoči posljednje trećine sa šest, a uoči posljednje trećine sa 10, a onda se probudio San Antonio, koji je odgovorio serijom 8-0. Nakon što je Rasheer Fleming iz Phoenixa promašio dva slobodna bacanja 11,1 sekundi prije kraja, Wembanyama je primio loptu i zabio šut s pet metara.
Spursi, koji su drugi u Zapadnoj konferenciji s omjerom pobjeda i poraza 52-18, osigurali su mjesto u doigravanju i tako prekinuli šestogodišnju sušu.

New Orleans Pelicansi su produžili niz domaćih pobjeda na sedam utakmica pobjedom od 105-99 nad Los Angeles Clippersima.
Trey Murphy III postigao je 27 poena,  Saddiq Bey postigao je 20 poena, a Zion Williamson 15 za Pelicanse, koji su osvojili drugu seriju protiv Clippersa nakon pobjede od 124-109, također kod kuće, u srijedu navečer. Hrvatski košarkaš Karlo Matković je odigrao 23 minute za Pelicanse, ali je imao loštu šutersku večer, gađao je iz igre 0/6 (trice 0/4) i zabio je tri koša, sve s linije slobodnih bacanja, dodavši tome pet skokova, jednu blokadu i jednu ukradenu loptu.Derrick Jones Jr. postigao je 22 poena, John Collins 18, a Bogdan Bogdanović 16 za Clipperse, koji su izgubili četvrtu utakmicu zaredom.

Charlotte Hornets su na svom terenu sa 130-111 nadigrali Orlando Magic, a do pobjede ih je predvodio Coby White s 27 poena. Brandon Miller je ubacio 25 koševa, a LaMelo Ball 20 poena za Charlotte koja je pobijedila četverti put u zadnjih pet utakmica.  Kod Magica, koji je u jednom dijelu utakmice zaostajao 35 koševa, najbolji je bio Desmond Bane s 24 poena, dok je Paolo Banchero dodao 20. Charlotte je deseta u Istočnoj konferenciji (36-34), a Orlando sedmi (38-31).

Prva momčad Istoka Detroit Pistonsi (50-19) su lako sa 117-95 u gostima svldali Washington Wizardse.
Jalen Duren je sakupio 24 poena i 11 skokova, a Paul Reed je dodao 17 poenaza Detroit, koji je prvi put od sezone 2007./08. dosegao razinu od 50 pobjeda. Kod Wizardsa, koji su izgubili 14 utakmica zaredom, Tristan Vukčević je postigao je 21 pogodaka, a novak Will Riley je dodao 15 poena.

Cleveland Cavaliers su sa 115-110 bili bolji od Chicago Bullsa, a James Harden je pogodio sedam trica na putu do 36 poena. Evan Mobley je dodao 26 poena za Cleveland koji je četvrti na istoku s omjerom 43-27. Mobley je ugrabio i 14 skokova, a osim njega double-double učinak ostvario je i Jaylon Tyson koji je ubacio 18 koševa uz 11 skokova. Tre Jones je predvodio Bullse s 20 poena, Nick Richards je postigao 16, a Josh Giddey je imao najviše asistencija, 19. 

Utah Jazz su u Salt Lake Cityju sa 128-96 nadigrali Milwaukee Buckse, a rookie Ace Bailey je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao sa sezonskim rekordom od 33 poena. Elijah Harkless ostvario je rekorde karijere od 23 poena i 10 asistencija, a Cody Williams također je imao 23 poena za Jazz koji je  prekinuo niz od četiri poraza. Pobjeda je bila tek treća u posljednjih 15 utakmica za Utah. Dvostruki MVP Giannis Antetokounmpo propustio je drugu utakmicu zaredom zbog istegnuća lijevog koljena, a Bucksi su izgubili deseti put u posljednjih 12 utakmica. Ryan Rollins postigao je 15 poena, a Cam Thomas dodao je 14 s klupe. Milewaukee je 11. momčad Istočne konferencije s omjerom pobjeda i poraza 28-41.

Philadelphia 76ersi su na gostovanju sa 139-118 pobijedili Sacramento Kingse, a VJ Edgecombe, Quentin Grimes i Justin Edwards zajedno su postigli 97 poena.Edgecombe, koji je preuzeo vodstvo momčadi u odsutnosti Joela Embiida, Paula Georgea i Tyresea Maxeyja, predvodio je Sixerse u pobjedi s 38 koševa. Edwards je postigao 32 poena, što je njegov osobni rekord, a Grimes 27, što je dovelo 76erse (38-32) do treće pobjede u posljednje četiri utakmice. Edgecombe je također imao 11 asistencija, što je najviše u utakmici, dok je Drummond imao 13 poena, 11 skokova, što je najviše u momčadi, i tri blokade.U redovima Kingsa, (18-53), koji su izgubili drugi put zaredom, najbolji je bio Maxime Raynaud s 30 poena.
Ključne riječi
LA Lakers Luka Dončić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!