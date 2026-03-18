NBA LIGA

Gilgeous-Alexander ubacio 40 koševa, prvaci prvi osigurali doigravanje

NBA: Oklahoma City Thunder at Orlando Magic
Nathan Ray Seebeck/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
18.03.2026.
u 10:00

Sjajni Shai Gilgeous-Alexander ubacio je 40 koševa i predvodio Oklahoma City Thunder do gostujuće pobjede 113-108 protiv Orlando Magica, kojom su aktualni NBA prvaci postali prva momčad koja je osigurala plasman u doigravanje

Chet Holmgren dodao je 20 poena i 12 skokova, dok je Ajay Mitchell sa 16 koševa bio jedini preostali dvoznamenkasti strijelac Oklahome. Kod Magica su svi starteri završili susret s dvoznamenkastim učinkom, a predvodio ih je Paolo Banchero s 32 poena i 10 skokova. Desmond Bane ubacio je 16 koševa u drugom uzastopnom porazu Orlanda nakon niza od sedam pobjeda.

Josh Hart odigrao je jednu od najboljih utakmica u karijeri i s 33 koša je predvodio New York Knickse do uvjerljive pobjede 136-110 protiv Indiana Pacersa u Madison Square Gardenu. Hart je šutirao impresivnih 12/13 iz igre, uključujući savršenih 5/5 za tricu. Dodao je i sedam skokova te pet asistencija, dok su Karl-Anthony Towns (22 koševa, 11 skokova) i Jose Alvarado (16 poena, 10 asistencija) ostvarili "double-double" učinak.

Kod Pacersa je T.J. McConnell ubacio je 10 koševa i imao 10 asistencija, dok je Jarace Walker bio najbolji strijelac sa 16 poena. Ivica Zubac je za gostujuću momčad postigao 11 koševa, uz sedam skokova, jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu i dvije blokade za 26:16 minuta u igri. Za Indianu je ovo 14. uzastopni poraz, što je najduži gubitnički niz u povijesti ove momčadi.

Christian Braun postigao je 22 poena, a Cameron Johnson dodao 18 koševa u uvjerljivoj pobjedi Denver Nuggetsa nad Philadelphia 76ersima (124-96). Nikola Jokić je ostao na samo osam poena, ali je upisao 14 asistencija, dok su Aaron Gordon, Jamal Murray i Bruce Brown dodali po 12 poena. Denver je dominirao od početka i već na poluvremenu vodio 72-40.

Za Philadelphiju je MarJon Beauchamp postigao 16 poena. Gosti su igrali bez Joela Embiida, Kellyja Oubrea Jr. i Tyresea Maxeyja.

Victor Wembanyama ubacio je 18 poena za 22 minute, a Keldon Johnson dodao isto toliko kao igrač s klupe u gostujućoj pobjedi San Antonio Spursa koji su sa 132-104 svladali Sacramento Kingse. Spursi su i dalje na tri pobjede iza Thundera, vodeće momčadi NBA lige.

Kod Kingsa, koji su na zadnjem mjestu Zapadne konferencije s učinkom 18-52, briljirao je Maxime Raynaud s 32 poena i devet skokova.

Julius Randle postigao je 32 poena uz šut 10/17 i predvodio Minnesota Timberwolvese do pobjede 116-104 protiv Phoenix Sunsa. Bones Hyland dodao je 22 koša, Ayo Dosunmu ubacio je 19, a Jaden McDaniels 16 poena. Devin Booker bio je najbolji kod Sunsa s 34 poena, ali nije mogao spriječiti treći uzastopni poraz Phoenixa.

LaMelo Ball je s 30 koševa i 13 asistencija bio najbolji igrač Charlotte Hornetsa koji su na domaćem terenu pobijedili Miami Heat sa 136-106. Coby White dodao je 24 poena, a Kon Kneuppel 22. Kod Miamija je Tyler Herro bio najbolji s 20 poena.

Na gostovanju u Washingtonu Jalen Duren je s 36 koševa došao do rekordnog učinka u karijeri, a tome je dodao i 12 skokova, u pobjedi Detroit Pistons 130-117 protiv Wizardsa. Loša vijest za Detroit je ozljeda leđa Cadea Cunninghama, zbog koje je napustio igru u sedmoj minuti utakmice. Kod Wizardsa je Bub Carrington ubacio 30 poena, od čega 21 u posljednjoj četvrtini.

Cleveland Cavaliersi su slavili sa 123-116 na gostovanju kod Milwaukee Bucksa, a među najzaslužnijima su bili Evan Mobley s 27 koševa i 15 skokova te James Harden s 27 poena i šest asistencija. Gosti su ključnu prednost stekli u završnici susreta i stigli do 11. pobjede u posljednjih 15 utakmica.

Kod Bucksa su se istaknuli Kevin Porter Jr. s 25 poena i 10 asistencija, te Bobby Portis Jr., Ousmane Dieng i Ryan Rollins koji su postigli po 19 koševa svaki.
