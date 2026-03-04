'Obično branim pakove, danas zaustavljam promet': Objava koja je podigla temperaturu na društvenim mrežama

Mikayla Demaiter oduševila je obožavatelje svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama. Zanosnu plavušu često proglašavaju najseksepilnijom hokejašicom na svijetu. Mikayla (25) je izgradila velikupubliku na Instagramu, gdje je prati 3,1 milijun ljudi. Redovito objavljuje atraktivne fotografije u oskudnim kombinacijama, na oduševljenje svojih obožavatelja. Njezina najnovija objava također je izazvala lavinu reakcija. Objavila je niz fotografija na kojima pozira u duboko izrezanom topu koji ističe dekolte, a kombinaciju je upotpunila pripadajućim vrućim hlačicama i crvenim visokim potpeticama.

Uz objavu je napisala: Obično branim pakove, ali danas samo zaustavljam promet.

Mikayla je od malih nogu pokazivala izniman talent u hokeju na ledu. No, nije odabrala glamuroznu ulogu napadačice, već jednu od psihološki i fizički najzahtjevnijih pozicija u sportu, onu vratarke. Kao posljednja linija obrane svoje ekipe Bluewater Hawks u Pokrajinskoj ženskoj hokejaškoj ligi (PWHL), bila je poznata po munjevitim refleksima. Njezina statistika iz sezone 2018./2019. svjedoči o ozbiljnoj sportskoj karijeri, s impresivnih 90,9 posto obrana u 20 odigranih utakmica.

Međutim, sudbina je imala drugačije planove. U 19godini, na vrhuncu svoje juniorske karijere, Mikayla se suočila s noćnom morom svakog sportaša. Teška ozljeda koljena zahtijevala je kompliciranu operaciju, nakon koje je uslijedio dug i neizvjestan oporavak. Iako je operacija bila uspješna, stvarnost je bila surova. Povratak na led nosio je stalan rizik od obnavljanja ozljede, a njezino tijelo više nije moglo podnijeti napore profesionalnog hokeja. U potezu koji je šokirao njezine pratitelje i lokalnu hokejašku zajednicu, donijela je srceparajuću odluku o prekidu sportske karijere.

Svoju odluku objavila je u travnju 2019. godine u emotivnoj objavi na Instagramu, koja je u kratkom roku postala viralna.

- Dragi hokeju, vrijeme je da kažem zbogom. Vrijeme je da okrenem stranicu i prijeđem na sljedeće poglavlje svog života. Po prvi put, nećeš biti moj fokus broj jedan - napisala je

Nakon što je klizaljke objesila o klin, Mikayla se okrenula modelingu i izgradnji karijere na društvenim mrežama, platformi na kojoj je već imala skromnu bazu pratitelja iz hokejaških dana. Nije bila samo još jedan model; bila je "najseksi hokejašica svijeta", narativ koji je bio istovremeno autentičan i nevjerojatno marketinški privlačan. Umjesto da bježi od svoje sportske prošlosti, ona ju je iskoristila kao svoju najveću prednost. Potpisala je ugovor s agencijom Verge i s istom onom disciplinom koju je pokazivala na ledu, posvetila se izgradnji svog online imidža.

U samo nekoliko godina, Mikayla Demaiter je od regionalne sportašice postala globalno prepoznatljiva internetska ličnost. Njezina strategija bila je jednostavna, ali učinkovita. Kombinirala je zapanjujuće profesionalne fotografije s dosljednim rasporedom objava, aktivno komunicirajući sa svojom publikom i svladavajući algoritme društvenih mreža. Danas njezin Instagram profil broji više od tri milijuna pratitelja, dok je na TikToku i platformi X također prikupila milijunsku publiku. Sadržaj joj se uglavnom fokusira na modu, kupaće kostime i lifestyle, a suradnje s poznatim brendovima, uključujući i časopis Playboy, dodatno su učvrstile njezin status u svijetu modelinga.

Prepoznala je da je oslanjanje na samo jednu platformu rizična strategija te je napravila ključan poslovni potez širenjem na pretplatničke platforme poput OnlyFansa. Taj joj je korak omogućio izravan i značajan prihod, dajući joj financijsku neovisnost od promjenjivog svijeta sponzorstava i hirova algoritama. Njezino se bogatstvo danas procjenjuje na oko 1.5 milijuna američkih dolara

Unatoč tome što živi pod povećalom javnosti, Mikayla je uspjela zadržati detalje svog privatnog života daleko od znatiželjnih očiju. U prošlosti je bila u dugogodišnjoj vezi s umirovljenim NHL igračem Kurtisom Gabrielom.