Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Bliski istok gori, odjekuju eksplozije; Izraelci zaprijetili: 'Nije važno kako se zove novi vođa. Bit će eliminiran'
Poziv koji je promijenio Bliski istok: Otkriveno zašto je napad na Iran krenuo u subotu
Bomba iz Bijele kuće, Trumpov tajni poziv Kurdima mogao bi biti prekretnica, a sve će voditi CIA?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Na rubu

'Obično branim pakove, danas zaustavljam promet': Objava koja je podigla temperaturu na društvenim mrežama

Instagram
Autor
Damir Mrvec
04.03.2026.
u 10:40

Mikayla Demaiter oduševila je obožavatelje svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama. Zanosnu plavušu često proglašavaju najseksepilnijom hokejašicom na svijetu

Mikayla Demaiter oduševila je obožavatelje svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama. Zanosnu plavušu često proglašavaju najseksepilnijom hokejašicom na svijetu. Mikayla (25) je izgradila velikupubliku na Instagramu, gdje je prati 3,1 milijun ljudi. Redovito objavljuje atraktivne fotografije u oskudnim kombinacijama, na oduševljenje svojih obožavatelja. Njezina najnovija objava također je izazvala lavinu reakcija. Objavila je niz fotografija na kojima pozira u duboko izrezanom topu koji ističe dekolte, a kombinaciju je upotpunila pripadajućim vrućim hlačicama i crvenim visokim potpeticama.

Uz objavu je napisala: Obično branim pakove, ali danas samo zaustavljam promet.

Mikayla je od malih nogu pokazivala izniman talent u hokeju na ledu. No, nije odabrala glamuroznu ulogu napadačice, već jednu od psihološki i fizički najzahtjevnijih pozicija u sportu, onu vratarke. Kao posljednja linija obrane svoje ekipe Bluewater Hawks u Pokrajinskoj ženskoj hokejaškoj ligi (PWHL), bila je poznata po munjevitim refleksima. Njezina statistika iz sezone 2018./2019. svjedoči o ozbiljnoj sportskoj karijeri, s impresivnih 90,9 posto obrana u 20 odigranih utakmica. 

Međutim, sudbina je imala drugačije planove. U 19godini, na vrhuncu svoje juniorske karijere, Mikayla se suočila s noćnom morom svakog sportaša. Teška ozljeda koljena zahtijevala je kompliciranu operaciju, nakon koje je uslijedio dug i neizvjestan oporavak. Iako je operacija bila uspješna, stvarnost je bila surova. Povratak na led nosio je stalan rizik od obnavljanja ozljede, a njezino tijelo više nije moglo podnijeti napore profesionalnog hokeja. U potezu koji je šokirao njezine pratitelje i lokalnu hokejašku zajednicu, donijela je srceparajuću odluku o prekidu sportske karijere.

Svoju odluku objavila je u travnju 2019. godine u emotivnoj objavi na Instagramu, koja je u kratkom roku postala viralna. 
 - Dragi hokeju, vrijeme je da kažem zbogom. Vrijeme je da okrenem stranicu i prijeđem na sljedeće poglavlje svog života. Po prvi put, nećeš biti moj fokus broj jedan - napisala je

Nakon što je klizaljke objesila o klin, Mikayla se okrenula modelingu i izgradnji karijere na društvenim mrežama, platformi na kojoj je već imala skromnu bazu pratitelja iz hokejaških dana. Nije bila samo još jedan model; bila je "najseksi hokejašica svijeta", narativ koji je bio istovremeno autentičan i nevjerojatno marketinški privlačan. Umjesto da bježi od svoje sportske prošlosti, ona ju je iskoristila kao svoju najveću prednost. Potpisala je ugovor s agencijom Verge i s istom onom disciplinom koju je pokazivala na ledu, posvetila se izgradnji svog online imidža. 

U samo nekoliko godina, Mikayla Demaiter je od regionalne sportašice postala globalno prepoznatljiva internetska ličnost. Njezina strategija bila je jednostavna, ali učinkovita. Kombinirala je zapanjujuće profesionalne fotografije s dosljednim rasporedom objava, aktivno komunicirajući sa svojom publikom i svladavajući algoritme društvenih mreža. Danas njezin Instagram profil broji više od tri milijuna pratitelja, dok je na TikToku i platformi X također prikupila milijunsku publiku. Sadržaj joj se uglavnom fokusira na modu, kupaće kostime i lifestyle, a suradnje s poznatim brendovima, uključujući i časopis Playboy, dodatno su učvrstile njezin status u svijetu modelinga. 

Prepoznala je da je oslanjanje na samo jednu platformu rizična strategija te je napravila ključan poslovni potez širenjem na pretplatničke platforme poput OnlyFansa. Taj joj je korak omogućio izravan i značajan prihod, dajući joj financijsku neovisnost od promjenjivog svijeta sponzorstava i hirova algoritama. Njezino se bogatstvo danas procjenjuje na oko 1.5 milijuna američkih dolara
Unatoč tome što živi pod povećalom javnosti, Mikayla je uspjela zadržati detalje svog privatnog života daleko od znatiželjnih očiju. U prošlosti je bila u dugogodišnjoj vezi s umirovljenim NHL igračem Kurtisom Gabrielom. 

Ključne riječi
only fans influencerica Kanada NHL vratarka Hokej na ledu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!