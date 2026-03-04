Bivši vratar Dinama, omiljeni Georg Koch preminuo nakon teške bolesti

Bivši vratar zagrebačkog Dinama Georg Koch preminuo je u dobi od 54 godine. Ova vijest rastužila je mnoge ljubitelje nogometa, posebno one koji su ga pamtili po njegovoj osebujnoj osobnosti i energiji na terenu.

Vijest je objavio njemački Bild, medij kojem je Koch još u svibnju 2024. dao vrlo iskren i potresan intervju. Tada je otkrio da boluje od terminalnog raka gušterače te da su mu liječnici prognozirali tek nekoliko mjeseci života. Iako su procjene govorile da mu je preostalo oko pola godine, Koch je iznenadio i liječnike i javnost, izdržao je u borbi s bolešću više od godinu i pol, što su mnogi njegovi prijatelji kasnije opisivali kao još jednu “obranu” u njegovom prepoznatljivom stilu.

Iako je najveći dio karijere proveo u Njemačkoj, Koch je jedno razdoblje ostavio veliki trag u Dinamu. U klub je stigao tijekom ljeta 2007. kao slobodan igrač nakon raskida ugovora s Duisburgom. Te sezone branio je na 39 utakmica i bio dio momčadi koja je osvojila dvostruku krunu, prvenstvo i Kup. Ipak, njegova epizoda u Maksimiru trajala je samo jednu sezonu jer se u klub vratio dugogodišnji prvi vratar Tomislav Butina, nakon čega je Koch napustio Zagreb.

Unatoč relativno kratkom boravku, Koch je ostao u lijepom sjećanju navijača. Njegov temperament i pomalo nekonvencionalan stil branjenja često su bili tema razgovora na tribinama. Bio je dio one legendarne Dinamove generacije koja je u listopadu 2007. napravila veliko iznenađenje pobijedivši AFC Ajax u Amsterdamu rezultatom 3:2, što je utakmica koju mnogi navijači i danas spominju kao jednu od najuzbudljivijih europskih večeri kluba.

Ipak, Kochova karijera bila je daleko šira od jedne sezone u Hrvatskoj. Tijekom gotovo dva desetljeća profesionalnog nogometa skupio je impresivnu statistiku u Njemačkoj: ukupno 213 nastupa u Bundesligi i još 165 u 2. Bundesligi . Branio je za klubove poput , Energie Cottbusa i Arminije Bielefeld, ali mnogi su ga najviše povezivali s klubom koji je i sam nazivao svojom velikom ljubavi — Fortunom Düsseldorf. Upravo s Fortunom doživio je jedan od najljepših trenutaka karijere, kada je klub prošao put od treće lige sve do povratka u Bundesligu.

VEZANI ČLANCI:

Ljudi koji su ga poznavali često su govorili da je Koch bio tip nogometaša koji se pamti po karakteru jednako koliko i po obranama. Na oproštajnoj utakmici organiziranoj 2024. godine, u ime zagrebačkog kluba Ivan Kelava donio mu je poseban dar; dres s natpisom “Koch mit uns”, što u prijevodu znači “Koch je s nama”. Bio je to mali, ali simboličan znak zahvalnosti za sezonu u kojoj je Nijemac ostavio snažan dojam na Maksimiru.

Oni koji su ga gledali često se prisjećaju i njegovih izjava nakon utakmica, znao je biti duhovit, ponekad i potpuno neočekivan u komentarima, što je dodatno pojačavalo njegovu popularnost među navijačima. U vremenu kada su mnogi igrači davali diplomatske izjave, Koch je često govorio iskreno i bez zadrške, što je njegovoj osobnosti davalo posebnu autentičnost. Upravo zbog toga mnogi ga ne pamte samo kao vratara, nego i kao jedinstvenu figuru europskog nogometa.