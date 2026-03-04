Evo kako se Dinamo oprostio od svog omiljenog vratara

Bivši vratar Dinama Georg Koch preminuo je ranije danas u 55. godini života. Nijemac se dugo borio s rakom gušterače, bolešću koja mu je dijganosticirana još 2023.. Opaka bolest bila je prejaka i na kraju uzela život čovjeka koji je u samo godinu dana uspio osvojiti srca Dinamovih navijača do te mjere da ga se s radošću sjećaju i gotovo 20 godina kasnije.

Koch je skupio 40 nastupa u sezoni 2007./08. te bio prvi vratar kluba. Osvojio je s plavima kup i prvenstvo te igrao u skupinama Kupa UEFA nakon slavne pobjede od 3:2 u Amsterdamu nad velikim Ajaxom. Dinamo je bio uz Kocha otkako se saznalo za njegovu dijagnozu, a kada su stigle vijesti o njegovoj smrti, oprostili su se od njega emotivnom objavom.

Miljenik maksimirskih tribina, nekadašnji sjajni Dinamov vratar Georg Koch, zauvijek nas je napustio u svojoj 55. godini. GNK Dinamo ovom prilikom izražava duboku i iskrenu sućut obitelji i prijateljima našeg Georga Kocha. Dragi naš Georg, dok nam sjećanja prolaze pred očima, hvala ti na svemu - svim obranama, emocijama i povijesti koju smo zajedno ispisali. Zauvijek ćeš ostati dio naše plave obitelji. Koch mit uns! (Koch je s nama) - napisali su uz emotikon plavog srca.