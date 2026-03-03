VIDEO Slavna sportašica žestoko kažnjena zbog zlostavljanja životinje, otkrila je uznemirujuća snimka

Charlotte Dujardin, trostruka olimpijska pobjednica reprezentacije Velike Britanije ranije je kažnjena jednogodišnjom suspenzijom, a novčane nagrade s natjecanja smanjene su joj na nulu nakon što je izrazila sram zbog snimke na kojoj više puta bičuje konja. Suspenzija je potvrđena u prosincu 2024. godine te je retroaktivno primijenjena od srpnja, a Dujardin je kažnjena i novčanom kaznom od 1.881 funte. Sada je, u novoj kontroverzi vezanoj uz navodno postupanje prema konjima, na Facebooku objavljena i široko podijeljena nova osamminutna snimka.

Isječak koji je na društvenim mrežama podijelila organizacija za zaštitu dobrobiti životinja Collectif Pour Les Chevaux – Collective for Horses – kritizira jahanje 40-godišnjakinje na konju Alive and Kicking. U objavi se također navodi: Ostruge se ne bi smjele koristiti za udaranje konja, već isključivo za primjenu vrlo laganog, bezbolnog pritiska.

⚠️ Warning: Video shows the mistreatment of a horse



Na profilu se također tvrdi da je konj pokazivao „konfliktno ponašanje”, poput učestalog mahanja repom i otvaranja usta. Snimka iz Amsterdama djelo je veterinarke specijalizirane za konje Eve van Avermaet, koja ima 18 godina iskustva. U razgovoru za The Times istaknula je dvije stvari koje su joj upale u oči tijekom natjecanja.

- Prvo, nikada prije nisam vidjela da Dujardin ovako intenzivno jaše tijekom zagrijavanja i drugo , nalazila se na javnom mjestu, gdje je uobičajeno da ljudi snimaju jahače, pa zašto nije ublažila pristup? Nakon incidenta s bičevanjem i jednogodišnje suspenzije, upravo bi ona, više nego itko drugi, trebala paziti na način postupanja s konjem, osobito u javnosti - rekla je.

Van Avermaet je dodala kako je upozorila suca na ono što se događalo u prostoru za zagrijavanje. U snimci se navodi: Stalna napetost na obje uzde može uzrokovati bol u ustima, čeljusti, zatiljku i vratu konja.

- Vidjela sam da je sudac potom razgovarao s njom, ali nakon toga nije bilo nikakve promjene. Ovi jahači ne poštuju dovoljno suce da bi promijenili svoje ponašanje - dodala je.

The Times navodi kako je Dujardin odbila komentirati snimku i mišljenja stručnjaka te ih je uputila na priopćenje Britanske konjičke federacije (BEF). List također piše da na upite upućene BEF-u o tome je li jahanje bilo u skladu s njihovim standardima i predstavlja li dobar primjer brige o dobrobiti konja nije dobiven odgovor. Iz BEF-a su, prema navodima, poručili kako je nemoguće dati točnu procjenu na temelju skraćene verzije 45-minutnog zagrijavanja.

- Nećemo praviti kompromise i nikada nećemo odustati od nastojanja da osiguramo dobrobit konja”, poručili su iz federacije.

Zbog prethodne suspenzije Dujardin se povukla s Olimpijskih igara u Parizu 2024. Njezina jednogodišnja kazna istekla je 23. srpnja prošle godine, nakon čega se odmah vratila natjecanjima. Tvrdila je kako je incident koji je doveo do suspenzije bio „potpuno izvan njezina karaktera.

U svijetu konjičkog sporta, ime Charlotte Dujardin godinama je bilo sinonim za savršenstvo, eleganciju i nevjerojatnu povezanost između jahača i konja. Britanska sportašica dominirala je dresurnim arenama kao nitko prije nje, osvojivši sve što se moglo osvojiti. Sa šest olimpijskih medalja, postala je najodlikovanija britanska olimpijka, status koji je dijelila samo s biciklisticom Laurom Kenny. Njezino partnerstvo s legendarnim konjem Valegrom, poznatim pod nadimkom Blueberry, ušlo je u anale sporta, a njihovi nastupi, često opisivani kao "ples", rušili su svjetske rekorde i ostavljali publiku bez daha. Bila je nositeljica titula olimpijske, svjetske i europske prvakinje, prva jahačica u povijesti koja je istovremeno držala sve najvažnije pojedinačne naslove. Njezina ljubav prema konjima započela je gotovo prije nego što je naučila pravilno hodati. Odrasla u Leighton Buzzardu u Bedfordshireu, Charlotte je prvi put sjela na konja s dvije godine, vraćajući ponije svojih starijih sestara s terena za preponsko jahanje u prikolicu. Već s tri godine osvojila je drugo mjesto na svom prvom natjecanju, a kako bi obitelj financirala skup hobi, njezina majka Jane kupovala je i prodavala ponije. Djetinjstvo joj je obilježila i borba s disleksijom, zbog koje, kako je kasnije priznala, nije previše marila za školu. Napustila ju je sa 16 godina kako bi se u potpunosti posvetila jahanju. Prije nego što je otkrila dresuru, nizala je uspjehe u preponskom jahanju, osvojivši prestižno natjecanje "Horse of the Year Show" čak četiri puta i tri puta slavivši na Hicksteadu. Prijelaz u dresuru dogodio se na poticaj trenerice Debbie Thomas, a prvog dresurnog konja, Fernandeza, kupila je novcem naslijeđenim od bake.

Ključni trenutak njezine karijere dogodio se u veljači 2007. godine, kada je zatražila trening kod olimpijca i ikone britanskog konjičkog sporta, Carla Hestera. Prepoznavši njezin sirovi talent, Hester joj je ponudio posao u svojoj staji u Gloucestershireu. Ubrzo joj je povjerio mladog nizozemskog toplokrvnjaka imena Valegro, s namjerom da ga ona pripremi za njega. Međutim, veza između Charlotte i Valegra postala je toliko snažna da je Hester odlučio prepustiti joj ga. Bio je to početak partnerstva koje je redefiniralo dresuru. Već 2011. postali su dio tima koji je osvojio zlato na Europskom prvenstvu, a njihov uspon bio je, kako su ga mediji opisali, "astronomski". Vrhunac su dosegli na Olimpijskim igrama u Londonu 2012., gdje su osvojili dvostruko zlato, pojedinačno i timski, uz glazbenu podlogu koja je uključivala "Land of Hope and Glory" i zvona Big Bena. Četiri godine kasnije, u Riju 2016., ponovili su uspjeh, osvojivši pojedinačno zlato i timsko srebro, čime je Charlotte postala prva Britanka koja je obranila pojedinačni olimpijski naslov.

I dok je na sportskom planu nizala nevjerojatne uspjehe, njezin privatni život bio je ispunjen turbulencijama. Dugogodišnja veza s Deanom Goldingom bila je pod stalnim pritiskom njezine slave. Nakon Londona 2012. par je prekinuo jer se on teško nosio s medijskom pozornošću.

Rekao mi je: Mediji znaju više o tebi nego ja - prisjetila se Dujardin u jednom intervjuu.

Kada bih mogla vratiti medalje i da se sve vrati na staro, učinila bih to.

Ipak, pomirili su se, a Dean ju je u Riju zaprosio noseći majicu s natpisom: "ožemo li se sada vjenčati?.

No, veza je ponovno pukla 2020. godine, da bi se na kraju ipak ponovno spojili i 2023. dobili kćer Isabellu Rose.















