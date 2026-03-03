Ratno stanje prijeti mnogim sportskim natjecanjima, evo što je sve pod ugrozom od drame na Bliskom istoku

Posljednje natjecanje koje je otkazano je utrka Svjetskog prvenstva izdržljivosti (FIA World Endurance Championship) koja se trebala održati u Dohi. Katarska utrka duga 1.812 km bila je zakazana za 26. do 28. ožujka na međunarodnoj stazi Lusail u blizini Dohe, koju koriste i MotoGP i Formula 1. Međutim, nakon američko-izraelskih napada na Iran, a zatim odgovora Irana na brojne mete u regiji, uključujući Dohu, Dubai, Manamu i Saudijsku Arabiju je otkazana.

"S obzirom na to da je sigurnost natjecatelja, osoblja i navijača od najveće važnosti, donesena je odluka o odgodi događaja," priopćio je WEC. Sezona će krenuti utrkom Šest sati Imole na talijanskoj stazi od 17. do 19. travnja.

Katar je u nedjelju suspendirao i sve nogometne utakmice, a otkazane su i utakmice azijske Lige prvaka. Upitno je i odigravanje "Finalissime", ogleda između europskog prvaka Španjolske i južnoameričkog Argentine, 27. ožujka u Katru. Europska nogometna federacija UEFA priopćila je da zajedno s južnoameričkim savezom CONMEBOL-om "prati i procjenjuje situaciju".

Pod znakom pitanja je i odigravanje prijateljske utakmie između Argentine i Katra 31. ožujka. Otkazan je i teniski Fujairah Challenger turnir. Probleme sa putovanjima imaju i pojedini paraolimpijci, koji bi od petka trebali sudjelovati na Zimskim Paraolimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Međunarodni paraolimpijski odbor (IPC) izjavio je da radi na pronalaženju rješenja nakon što je nekoliko sportaša imalo poteškoća s putovanjem.

"Zatvaranje zračnog prostora na Bliskom istoku utječe na dolazak nekih dionika, marljivo surađujemo s Milano Cortinom 2026 kako bismo pronašli rješenja za pogođene," objavio je IPC.

Bahrein i Saudijska Arabija trebali bi biti domaćini utrka Formule 1 u travnju. Utrka u Bahreinu zakazana je kao četvrta od 24 u kalendaru 12. travnja, a u Jeddi vikend nakon toga, a sve ulaznice za tribine već su bile rasprodane. Mediji nagađaju kako bi se utrke mogle prebaciti u Imolu, francuski Le Castellet ili portugalski Portimao.

"Do početka utrke je 40 dana, prerano je procijeniti utjecaj koji regionalna situacija može ili ne mora imati na vikend utrke," poručili su iz Bahreina. "S operativne perspektive, BIC nastavlja s planiranjem utrke," dodaje se.