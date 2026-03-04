Naši Portali
SLIJEDI SLAVLJE

Ni pomoćni trener Rijeke nije mogao izbjeći pitanje o sucima: 'Rekao sam da neću komentirati...'

Rijeka: Rijeka i Lokomotiva sastali se u 24. kolu HNL-a
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
04.03.2026.
u 23:12

Pokazali su da imaju dušu, ne samo srce. Ovo je najbolji dar koji možemo dati našem treneru. Pripremao je sve utakmice s nama iz bolnice

Rijeka je velikom pobjedom od 3:2 nad Hajdukom izborila plasman u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. Gosti iz Splita dvaput su vodili u ovoj utakmici, ali Toni Fruk i Gabrijel Rukavina su u samoj završnici utakmice (18. i 20. minuti sudačkog dodatka) donijeli pobjedu svojoj momčadi čiji se pohod na obranu naslova nastavlja.

Svoje oduševljenje nakon utakmice nije mogao sakriti Ramiro Munoz, nominalno pomoćni trener hrvatskog prvaka, ali čovjek koji je u izostanku Victora Sancheza vodio Rijeku do tri uzastopne pobjede.

- Čestitke ovoj sjajnoj ekipi, ovim igračima. Pokazali su da imaju dušu, ne samo srce. Ovo je najbolji dar koji možemo dati našem treneru. Pripremao je sve utakmice s nama iz bolnice. Jako smo sretni što smo mu pružili ovakvu utakmicu. Ekipa raste od prvog dana, a trener stvara tako jaku ekipu mentalno, vidite da možemo prebroditi svaku situaciju. Može biti ponosan na ove igrače - rekao je Munoz.

Prvo ime utakmice bio je sudac Patrik Kolarić koji se istaknuo brojnim nejasnim odlukama, ali Munoz ih nije želio komentirati nakon utakmice:

- Na prošloj konferenciji za medije rekao sam da ću poštovati suce i njihove odluke. Bila je teška utakmica, nismo ni očekivali ništa manje. Uspjeli smo se dvaput vratiti iz zaostatka, sad je vrijeme da proslavimo.
Patrik Kolarić Hajduk NK Rijeka Ramiro Munoz

