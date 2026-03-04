Arsenal iskoristio veliki kiks 'Građana' i ponovno se odvojio na vrhu

Nogometaši Arsenala pobijedili su s 1-0 na gostovanju u Brightonu, a Manchester City je na Etihadu odigrao 2-2 protiv Nottingham Foresta pa su "Topnici" s utakmicom više otišli na sedam bodova prednosti.

Arsenalu je nova tri boda donio Bukayo Saka golom u 9. minuti. Momčad Mikela Artete je došla na 67 bodova.

Manchester City je dvaput vodio, ali je osvojio samo bod pred svojim navijačima protiv Nottingham Foresta. Antoine Semenyo je u 31. minuti donio prednost momčadi Pepa Guardiole. Morgan Gibbs-White je u 56. minuti izjednačio, a Rodri je u 62. minuti ponovno donio prednost Cityju. Konačnih 2-2 postavio je Elliott Anderson i time prekinuo niz od četiri pobjede "Građana".

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Manchester City je na 60 bodova s utakmicom manje od vodećeg Arsenala. Nottingham Forest je s 28 bodova ostao na 17. mjestu.

Veliku pobjedu ostvario je Chelsea na gostovanju u Birminghamu kod Aston Ville. "Plavi" su slavili s 4-1, a tri pogotka je postigao Joao Pedro (35, 45+6, 64), a jednom je strijelac bio Cole Palmer. Aston Villa je povela već u 2. minuti golom Douglasa Luiza.

Chelsea je s 48 bodova na petom mjestu, bodovno izjednačen s Liverpoolom. Aston Villa s 51 bodom drži četvrto mjesto.

West Ham United je pobjedom 1-0 kod Fulhama, došao do vrijedna tri boda u borbi za opstanak. Strijelac je bio Crysencio Summerville u 65. minuti.