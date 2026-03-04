Naši Portali
SAD JE U STRAHU

Poznata tenisačica proživjela noć iz horor-filma: 'Pazite kakvu sam poruku dobila u 1 ujutro'

Screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
04.03.2026.
u 08:27

Talijanska tenisačica Lucrezia Stefanini (27) otkrila je šokantne detalje o prijetnjama koje je primila uoči meča na prestižnom turniru u Indian Wellsu. U noćnoj poruci na WhatsAppu nepoznata osoba zaprijetila je smrću njoj i njezinoj obitelji te poslala fotografiju pištolja

Talijanska tenisačica Lucrezia Stefanini, 138. igračica svijeta, proživjela je pravu dramu uoči kvalifikacijskog meča na turniru u Indian Wellsu. Umjesto sportske pripreme, noć prije susreta provela je u strahu nakon što je na privatni WhatsApp broj primila stravičnu poruku. Kako je sama otkrila u videu na Instagramu, poruka je stigla oko jedan sat ujutro, a njezin sadržaj ledi krv u žilama. Nepoznata osoba, vjerojatno povezana s kladionicom, zaprijetila joj je smrću ako pobijedi u nadolazećem susretu.

Zastrašivanje je otišlo korak dalje od uobičajenih uvreda s društvenih mreža. Pošiljatelj je pokazao da raspolaže njezinim osobnim podacima, što je cijelu situaciju učinilo alarmantnom. 'U poruci su naveli imena mojih roditelja i mjesto gdje sam rođena. Poslali su mi i fotografiju pištolja. Bila je to vrlo ozbiljna prijetnja', ispričala je Stefanini u svom emotivnom obraćanju. Cilj je bio jasan, natjerati je da preda meč protiv Victorije Jiménez Kasintseve iz Andore kako bi netko ostvario dobitak na kladionici.

Unatoč šoku i osjećaju nesigurnosti, Stefanini nije popustila pod pritiskom. Incident je odmah prijavila krovnoj ženskoj teniskoj organizaciji (WTA) i organizatorima turnira, čija je reakcija bila brza. 'Svi su bili izuzetno ljubazni, pojačali su mi osiguranje i otpratili me do automobila nakon meča. Cijeli turnir mi se stavio na raspolaganje', objasnila je. Iako je na kraju izgubila meč nakon tri seta borbe rezultatom 4-6, 6-4, 6-4, poručila je kako je dala sve od sebe. 'Ne mogu prihvatiti da tenis uništavaju ovakvi ljudi i da sam morala izaći na teren osjećajući se nesigurno. Borila sam se do kraja i tako ću nastaviti', naglasila je.

Slučaj Lucrezije Stefanini, nažalost, nije usamljen. Problem prijetnji tenisačima, posebice onima nižeg ranga, sve je izraženiji i prelazi granice virtualnog zlostavljanja. Kriminalci pronalaze načine da dođu do privatnih brojeva sportaša, čime pritisak postaje opasniji i osobniji. Prije samo nekoliko tjedana, slično je doživio Španjolac Nicolas Sanchez Izquierdo, kojemu su prijetili otmicom člana obitelji. Na meti su se našli i Talijani Mattia Bellucci te Francesco Maestrelli, što pokazuje da se radi o sustavnom problemu koji zahtijeva hitnu reakciju teniskih organizacija kako bi se zaštitila sigurnost igrača.
Ključne riječi
horor tenisačica

