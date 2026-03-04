Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PO TKO ZNA KOJI PUT

Najveći rival Hajduka nije ni Dinamo ni Rijeka, već Torcida

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
04.03.2026.
u 23:20

Torcida je sedmominutnom bakljadom s praćkama kao prvo gađala prema igračima kluba koji vole i za koji navijaju. Naravno, ne specifično na njih, ali nije ništa poduzela ni kako bi zaobilazila momke koje bi, kao, trebala voljeti

Najveći rival Nogometnog kluba Hajduk više nije GNK Dinamo, nije ni HNK Rijeka s kojom je rivalitet u posljednjih desetak godina iznimno narastao. Najveći rival Nogometnog kluba Hajduk je njihova navijačka skupina - Torcida.

Puno je razloga iza te teze, i svi su potpuno legitimni. Krenimo od onog najrecentnijeg. Torcida je sedmominutnom bakljadom s praćkama kao prvo gađala prema igračima kluba koji vole i za koji navijaju. Naravno, ne specifično na njih, ali nije ništa poduzela ni kako bi zaobilazila momke koje bi, kao, trebala voljeti.

Isto tako, ovom bakljadom je Torcida uvelike utjecala na produženje sudačke nadoknade. S VAR provjerama i ostatkom cjelokupnog kaosa na utakmici četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa nadoknada bi možda trajala šest ili sedam minuta, što se taman ispostavilo dovoljnim za pogodak Roka Brajkovića (četvrta minuta nadoknade) za 2:1 vodstvo Hajduka. Međutim, ta opasna i nepotrebna bakljada je produžila nadoknadu dovoljno ne za jedan, nego za dva pogotka Rijeke u 18. i 20. minuti nadoknade te 3:2 pobjedu domaćina.

I to je samo ono što se danas dogodilo. Sjetimo se derbija prošle sezone u Maksimiru kada je Hajduk napadao Dinamo koji je imao dva igrača manje i lovio rezultat, taman imao momentum i ritam igre na svojoj strani, da bi Torcida svojom osmominutnom bakljadom taj ritam totalno uništila te dozvolila igračima Dinama da se odmore i poslože. Sveukupno, Torcida je svojim bakljadama u sedam različitih utakmica u protekle dvije sezone prilično direktno negativno utjecala na rezultat Hajduka.

Uz sve to, nemojmo zaboraviti ni stotine tisuća eura 'nagrada' koje je Torcida priuštila Hajduku kaznama zbog svojih izgreda. Nažalost, hrvatski nogometni sustav još nije dovoljno dobro dorađen (manjak kamera, načina identifikacije ili ograničavanje toga tko gdje sjedi) pa kazne ne mogu dobiti oni koji ih zaslužuju, već zbog toga mora ispaštati klub.

A budući da u Splitu vlada strahovlada od grupe huligana (od ovoga odvajamo one navijače Hajduka koji normalno dolaze gledati utakmice i normalno se ponašati), kako uopće očekivati da će im itko stati na kraj. Tko god htio prodavati one puste priče o divnim navijačkim kulisama, nikakve kulise ne opravdavaju ovakvo ponašanje. Zbog Torcide ispaštaju normalni gledatelji, ispašta nogomet, a itekako ispašta i sam Hajduk.

Ključne riječi
bakljada Torcida Hajduk

Komentara 5

Pogledaj Sve
FR
freeshooter
23:37 04.03.2026.

...ovo je bilo izbacivanje raketa, kao iz VBRa... u najmanju ruku je bilo neko oružje na tribinama, ručno nije bilo svakako... u ime hrvatskog nogometa, njegovog napretka, i našeg zajedništva... ovo se mora prekinuti, hitnim zakonom uvesti najstrožije kazne, prekide utakmica, udaljavanja iz lige... ostavimo nogomet pravim navijačima, obiteljima i djeci... maknimo, jednom zauvijek, ovakve scene, ovome nije mjesto u sportu...

TO
TomoVinkovićbeatsIMT
23:30 04.03.2026.

A budući da u Splitu vlada strahovlada od grupe huligana (od ovoga odvajamo one navijače Hajduka koji normalno dolaze gledati utakmice i normalno se ponašati), kako uopće očekivati da će im itko stati na kraj. -- U ovu konstataciju samo treba dodati udrugu Naša Mafija i sve je rečeno.

Avatar Cro-Wolf
Cro-Wolf
23:59 04.03.2026.

Neka su ispale šuge blitvarske

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!