Najveći rival Hajduka nije ni Dinamo ni Rijeka, već Torcida

Najveći rival Nogometnog kluba Hajduk više nije GNK Dinamo, nije ni HNK Rijeka s kojom je rivalitet u posljednjih desetak godina iznimno narastao. Najveći rival Nogometnog kluba Hajduk je njihova navijačka skupina - Torcida.

Puno je razloga iza te teze, i svi su potpuno legitimni. Krenimo od onog najrecentnijeg. Torcida je sedmominutnom bakljadom s praćkama kao prvo gađala prema igračima kluba koji vole i za koji navijaju. Naravno, ne specifično na njih, ali nije ništa poduzela ni kako bi zaobilazila momke koje bi, kao, trebala voljeti.

Isto tako, ovom bakljadom je Torcida uvelike utjecala na produženje sudačke nadoknade. S VAR provjerama i ostatkom cjelokupnog kaosa na utakmici četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa nadoknada bi možda trajala šest ili sedam minuta, što se taman ispostavilo dovoljnim za pogodak Roka Brajkovića (četvrta minuta nadoknade) za 2:1 vodstvo Hajduka. Međutim, ta opasna i nepotrebna bakljada je produžila nadoknadu dovoljno ne za jedan, nego za dva pogotka Rijeke u 18. i 20. minuti nadoknade te 3:2 pobjedu domaćina.

I to je samo ono što se danas dogodilo. Sjetimo se derbija prošle sezone u Maksimiru kada je Hajduk napadao Dinamo koji je imao dva igrača manje i lovio rezultat, taman imao momentum i ritam igre na svojoj strani, da bi Torcida svojom osmominutnom bakljadom taj ritam totalno uništila te dozvolila igračima Dinama da se odmore i poslože. Sveukupno, Torcida je svojim bakljadama u sedam različitih utakmica u protekle dvije sezone prilično direktno negativno utjecala na rezultat Hajduka.

Uz sve to, nemojmo zaboraviti ni stotine tisuća eura 'nagrada' koje je Torcida priuštila Hajduku kaznama zbog svojih izgreda. Nažalost, hrvatski nogometni sustav još nije dovoljno dobro dorađen (manjak kamera, načina identifikacije ili ograničavanje toga tko gdje sjedi) pa kazne ne mogu dobiti oni koji ih zaslužuju, već zbog toga mora ispaštati klub.

A budući da u Splitu vlada strahovlada od grupe huligana (od ovoga odvajamo one navijače Hajduka koji normalno dolaze gledati utakmice i normalno se ponašati), kako uopće očekivati da će im itko stati na kraj. Tko god htio prodavati one puste priče o divnim navijačkim kulisama, nikakve kulise ne opravdavaju ovakvo ponašanje. Zbog Torcide ispaštaju normalni gledatelji, ispašta nogomet, a itekako ispašta i sam Hajduk.