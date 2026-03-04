Nema dileme: Patrik Kolarić je jednostavno iznimno loš nogometni sudac

Prije nekoliko godina pisao sam tekst o Patriku Kolariću kao najboljem hrvatskom mladom sucu. Tek je tada dobivao svoje prve prilike u elitnom rangu hrvatskog klupskog nogometa. Tada je to zaista i bila istina. S obzirom na dob i perspektivu, Kolarić je uistinu u tom trenutku bio sudac s najvećim potencijalom, takoreći 'plafonom'. Danas itekako znamo da, unatoč Fifinim značkama, Kolarić nije ni blizu tog 'plafona'. Ne samo da nije blizu ispunjenja vlastitog potencijala, nego je nekako uspio postati znatno lošijim sucem nego u svojim prvim HNL utakmicama, kada je znao tu i tamo pogriješiti (kao i svaki sudac), ali je barem svojim gardom, ponašanjem i postavljanjem znao kontrolirati utakmicu. Danas su te greške znatno češće, a nikakav oblik kontrole utakmica kod njega više ne postoji.