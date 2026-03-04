Prije nekoliko godina pisao sam tekst o Patriku Kolariću kao najboljem hrvatskom mladom sucu. Tek je tada dobivao svoje prve prilike u elitnom rangu hrvatskog klupskog nogometa. Tada je to zaista i bila istina. S obzirom na dob i perspektivu, Kolarić je uistinu u tom trenutku bio sudac s najvećim potencijalom, takoreći 'plafonom'. Danas itekako znamo da, unatoč Fifinim značkama, Kolarić nije ni blizu tog 'plafona'. Ne samo da nije blizu ispunjenja vlastitog potencijala, nego je nekako uspio postati znatno lošijim sucem nego u svojim prvim HNL utakmicama, kada je znao tu i tamo pogriješiti (kao i svaki sudac), ali je barem svojim gardom, ponašanjem i postavljanjem znao kontrolirati utakmicu. Danas su te greške znatno češće, a nikakav oblik kontrole utakmica kod njega više ne postoji.
Nema dileme: Patrik Kolarić je jednostavno iznimno loš nogometni sudac
I sam Samir Toplak, jedan od najiskusnijih trenera u povijesti HNL-a koji danas radi kao stručni komentator na MaxSportu, rekao je u emisiji na poluvremenu da je Kolarić izgubio kontrolu nad utakmicom već u tunelu
Komentara 8
Joško Jeličić je odavno rekao da Torcida čini ogromnu štetu Hajduku. Ogromna nadoknada je posljedica Torcidinog pirotehničkog zuluma koji je dao prigodu Rijeci da izjednači i pobijedi. Dakle, nije kriv KOLARIĆ nego TORCIDA!
Kolarić je netalentiran i loš sudac . Možda se to prije par gidina nije vidjelo , ali vidjelo se davno nešto drugo . A to je da dečko nema ni autoritet ni osobnost , a mašinerija ga je gurala i gura ga i dalje . Još nešto mimo suca . Ispaljuje se 50 raketa i jadni igrači i publika čeka da kreteni prestanu . Umjesto da uđu vatrogasci sa vodenim topom i riješe problem .
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Hajduk je većeras očekivao puno više od suca Kolarića!!!!