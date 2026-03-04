Evo gdje gledati Dinamo i Kurilovec u četvrtfinalu Kupa. Valja obratiti pozornost na bitan detalj

Dinamo će danas od 18 sati u četvrtfinalu kupa u svom Maksimiru ugostiti Kurilovec, momčad iz Treće NL, odnosno iz četvrtog ranga hrvatskog nogometa. Utakmica je dostupna i u TV-prijenosu, i to na kanalu MAXSport 2. Dakle, ne na "jedinici" gdje se može pogledati neki HNL-nastup, već na "dvojci", zbog preklapanja s emisijom i utakmicom Rijeke i Hajduka. Dinamu je ta utakmica idealna priprema za nedjeljni derbi na Poljudu protiv Hajduka, no plavi sigurno neće podcijeniti Kurilovec. Svjestan je i trener Dinama Mario Kovačević rizika koju nosi ovakva unaprijed "dobivena" utakmica.

Trener Mario Kovačević želi u miru krenuti za Split, a onda nastaviti tamo gdje se stalo nedjeljnom pobjedom 4:2 protiv Gorice u prvenstvu. Trener Dinama istaknuo je dobru atmosferu u momčadi, ali i manjak vremena za pripremu.

– Kad se pobjeđuje, uvijek je ugodno raditi. Nema puno vremena za pripremu, bitno je da nema ni nekih težih ozljeda, no ima malo umora. Neke ćemo igrače odmoriti, osvježiti. Kurilovec poštujemo, to je četvrtfinale kupa, sigurno će dati sve od sebe i pokušati nas iznenaditi. Od prve minute nastojat ćemo što prije riješiti utakmicu, naša je želja ulazak među četiri, a siguran sam da ćemo to i ostvariti – kazao je Kovačević, koji je svjestan da su iznenađenja u nogometu uvijek moguća.

– U nogometu nikad nema 'lako ćemo', treba cijeniti protivnika. Skautirali smo ih, imaju tamo i ozbiljnih igrača. Moramo ozbiljno shvatiti tu utakmicu te ući maksimalno od prve minute.

Dinamo ima problema s ozljedama nekih igrača, a sigurno je da će šansu dobiti i oni koji su dosad manje igrali.

– Hoxha i Bennacer su izvan kadra, a i Cordoba se ozlijedio na treningu. Šteta, jer bio bi i on u rotaciji. Neke ćemo odmoriti, oni su puno igrali, a priključit ćemo i četiri-pet juniora, od kojih isto mnogo očekujem. Tako i gledam na ovu utakmicu, želim da se još neki igrači nametnu, pokažu da se na njih može računati, da dobijemo još širi kadar – poručio je trener zagrebačkog kluba.

U svakom slučaju, Dinamo je odlično prošao u ždrijebu četvrtfinala kupa, jer Kurilovec je najslabiji od osam klubova u četvrtzavršnici, kudikamo lakši protivnik nego što bi bili Hajduk, Rijeka, Varaždin... Naravno, u Maksimiru uvijek trebaju imati u mislima i Dugo Selo te Naftaš Ivanić, niželigaše od kojih je Dinamo šokantno gubio u kupu... Kurilovec je upozorenje poslao i u prošlom kolu kupa, kada je iznenađujuće izbacio Istru 1961.