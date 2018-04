Ne vjerujem u čudo, Juventus nema šanse izbaciti Real

Prije godinu i mjesec dana svjedočili smo pravom čudu u Ligi prvaka. Prvo je PSG ponizio Barcelonu na Parku prinčeva s 4:0 i navijači su na Nou Campu već pripremali karmine zbog ispadanja Barcelone od pariških bogataša. No, umjesto karmina priređena je nevjerojatna fešta po cijelom gradu, Barcelona je pobijedila sa 6:1 i posramila Parižane.

Treba nam ludosti

Ne spominjemo tu utakmicu uzalud jer sada su druge momčadi već prežaljene. Prije svega Juventus koji je na svom novom stadionu u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige prvaka stradao od Reala s 3:0. I sad samo čudo “a la Barca” momčad trenera Allegrija može odvesti dalje.

– Igrače koji ne vjeruju u naš prolaz neću ni voditi u Madrid, bolje da ne ulaze u zrakoplov – kazao je Max Allegri.

Koliko znamo, zbog defetizma nije morao ostaviti nijednog svojeg igrača kod kuće.

- Ma nema šanse da se ponovi Barcelona, jako su male šanse Juventusa – kaže Robert Jarni koji je nosio dres oba ova velikana.

Hrabre se i talijanski mediji, drže da će Allegri izvesti nikad ofenzivniji Juventus.

- Poznavajući Allegrija, neće on grlom u jagode, zna da Real ima ubojiti kontranapad. Prije će nekako pokušati povesti pa možda u nastavku krenuti na ‘ho-ruk’ – kaže Jarni.

Ako itko u Realu bude posebno motiviran, to će zasigurno biti Cristiano Ronaldo koji u svakoj novoj utakmici LP-a ruši rekorde. Uostalom, čudesnim je škaricama s ukupno dva pogotka i asistencijom u Torinu torpedirao Juventus, a i uvijek je “gladan” pogodaka pa će tako biti i danas jer želi i više od 14 dosad postignutih u LP-u.

– Ponovno je čudesan, inteligentan je i on, ali i Zidane, koji zna da Cristiano više ne može juriti gore-dolje po krilu, sad je koncentriran na šesnaesterac i to radi fenomenalno. Svi se dive golu Juventusu škaricama, ali po meni je teže bilo zabiti onaj prvi gol – kaže Jarni.

Modrić i Kovačić i dalje imaju značajne uloge u Realu, Pjaca u Schalkeu traži povratak. Može li se vratiti u Juve?

- Zidane je to dobro raspodijelio po momčadi kroz sezonu. Možda su zato pali prije dva mjeseca i izgubili prvenstvo, ali sad mislim da su jako ‘napaljeni’ na to da treći put zaredom uzmu Ligu prvaka. Nešto se tamo dogodilo, možda nekakvi razgovori, ali Real sad opet izgleda sjajno. Pjaca je sve minute koje je dobio u Juventusu odlično iskoristio i bude li igrao u Schalkeu sigurno će se na velika vrata vratiti u Juve, a nama bi to sve bilo super zbog Svjetskog prvenstva, treba nam pravi Marko Pjaca u Rusiji – zaključio je Robert Jarni.

Kada je Sevilla nakon pola sata zabila za 1:0 vodstvo protiv Bayerna, njezini navijači ponadali su se da je čudo moguće. No, onda su si domaćini zabili autogol, a tada je Alcantara osigurao pobjedu Bayernu i s 2:1 sada se čini gotovo nemogućim da bavarski klub ostane bez polufinala LP-a na svojem stadionu. Iako je sigurno da će njihov iskusni trener Jupp Heynckes biti još kako oprezan. Naslov prvaka Njemačke nitko im ne može uzeti, ali ovo je ipak drukčija priča u kojoj njemački gigant neće ući s našim sindromom “lako ćemo”.