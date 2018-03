Nazor: U drugoj i trećoj četvrtini doživjeli smo raspad epskih razmjera

U posljednjoj ovosezonskoj utakmici u ABA ligi pred svojom publikom, košarkaši Cibone nadigrani su od crnogorskog Mornara (79:82) predvođenog Amerikanacem Rossom (25 koševa).

Cibosi su tijekom defenzivno anemične druge i treće četvrtine dozvolili gostima seriju 8-41 pa su ušli u "minus 21". No, nakon toga su na krilima fantastičnog Žorića (29 koševa, 16 u posljednjoj četvrtini) krenuli u "posljednji juriš". Spustili su zaostatak na "minus 2" (75:77) no za preokret je bilo kasno.

O ta naknadna, zakašnjela, borbenost bilo je nešto o čemu je imao potrebu izjadati se trener cibosa Ante Nazor:

- Igrali smo od fanatične obrane i sjajne kombinatorike u napadu do raspadanja epskih razmjera i to je ono što je naš problem cijelu sezonu. Ja ne mogu sebi objasniti briljantnu igru u prvoj i posljednjoj četvrtini i potpuni kolaps u drugoj i trećoj dionici utakmice. Mi ovako ne smijemo izgledati a ovo je najbolji dokaz koliko je košarka povezana igra jer bez pritiska u obrani nema niti laganih koševa. A kada ste nezainteresirani u obrani onda primate lake koševe i sustigne vas nervoza koja nas je pojela. Dosta je da jedan ne igra obranu, a četvorica igraju jer će njih četvoricu onaj jedan isfrustrirati.

I Cibonin srpski razigravač Branislav Ratkovica (12 koševa, 8 asistencija) bio je slika i prilika oscilacija ogromnih amplituda kod domaćina. Sjajno je otvorio utakmicu i bio jedan od zaslužnijih za "plus 14" u prvih devet minuta (27:13). No, onda se baš pored njega razigrao najbolji gostujući igrač Ross i gosti su se učas vratili, a potom i preuzeli kontrolu nad utakmicom.

- Ne možemo parcijalno gledati jer li netko izgubio loptu ili primio neki koš. Mi svi nismo u tim trenucima bili pravi u obrani - kazao je Nazor čiji se kolega sa suparničke klupe Mihajlo Pavičević zahvalio Ciboni na gostoprimstvu:

- Hvala Ciboni i na jednom danu duže u Zagrebu jer mi odavde putujemo u Belgiju na utakmicu četvrtfinala Fibina Europa kupa protiv Oostendea. Što se tiče utakmice, veliku prednost napravili smo sa igrom kakva nas krasi posljednja dva mjeseca i ne mogu zamjeriti svojim igračima koji su posljednju četvrtinu čekali kraj. A u tom čekanju moglo nam se čak dogoditi i da izgubimo utakmicu.

Kolike su bile Cibonine oscilacije najbolje će vam reći to da su domaćini u prvoj četvrtini zabili 28, a u drugoj samo šest koševa. Kada su pak gosti pobjegli na nedostižnu prednost, e tek onda su se počeli zdušno boriti pa su u posljednjoj četvrtini zabili čak 30 koševa. No, bilo je to (pre)kasno paljenje.

Ciboni je ovo bio 14. poraz (7-14) što ju je prikovalo za pretposljednje mjesto lige (jedanaesto) s kojeg će se teško pomaknuti jer u posljednjem kolu gostuje kod favorita za naslov prvaka Crvene zvezde.

Čak i da u Beogradu napravi senzaciju, Ciboni će ova sezona biti najlošijom u svih ovih 17 sezona igranja ABA lige. Jer i tih osam pobjeda bilo bi najmanje što su Zagrepčani ikad u ovoj ligi osvojili. Jedne godine (sezona 2010./2011.), završili su cibosi još i niže, bili su 12., no tada je ligu igralo 14 klubova. Još dvaput bili su vukovi na kraju sezone 11. no i tada je ligu igralo po 14 klubova.