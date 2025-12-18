Naši Portali
ŽIVOTNI BRODOLOM

Imao je milijune, danas prosi i živi na ulici, ljudi od njega okreću glavu: 'On je bolestan čovjek'

Screenshot X
VL
Autor
Stjepan Meleš
18.12.2025.
u 11:14

- Odvedemo ga na odvikavanje na Floridu, a on uzme stvari, baci ih preko ograde i nestane - rekao je Mark Cuban o bivšem NBA košarkašu Delonteu Westu.

Bivša NBA zvijezda Delonte West (40) iza sebe ima tužnu životnu priču. Nakon sportske karijere je propao i završio kao beskućnik i ovisnik.

Ovaj bivši NBA košarkaš snimljen je u Dallasu kako doslovno prosi na ulici za hranu. Riječ je o čovjeku s impresivnom košarkaškom karijerom iza sebe, igrao je u Bostonu, Dallasu i Clevelandu, gdje je bio suigrač LeBronu Jamesu. U karijeri je zaradio 16 milijuna dolara.

No, nesretnom Westu dijagnosticiran je bipolarni poremećaj, odao se porocima, spiskao novac i život mu se sasvim raspao. Danas je beskućnik i ovisnik, a zbog svoga stila života više je puta imao problema s policijom. Svojevremeno je snimljen kako sudjeluje u uličnoj tučnjavi, a kada ga je jedan navijač pitao je li on bivša NBA zvijezda, West je odgovorio: – Više nisam u tom životu.

Nesretnom Westu pokušao je pomoći Mark Cuban, američki milijarder i vlasnik Dallasa. Međutim, ovih je dana objasnio da je odustao od toga.

- Odvedemo ga na odvikavanje na Floridu, a on uzme stvari, baci ih preko ograde i nestane - rekao je Cuban.

Cuban je nekoliko godina pokušavao pomoći Westu. Bivši košarkaš nakon boravka na rehabilitaciji čak je i dobio posao i činilo se da staje na noge. No, ovisnost je bila jača od svega.

- On je bolestan, ima bipolarni poremećaj. Za njega je to borba. Ovisnost je užasna stvar. A i mentalna bolest je užasna. On prvo mora željeti da mu se pomogne. Pokušao sam to. Znam da mu je teško, ali mu želim samo najbolje - rekao je Cuban koji je očito digao ruke od Westa.

