Dončić kupio 103 poklona i oduševio sve zaposlenike Lakersa: "Sigurno je Bugatti"

U ovo blagdansko doba sve je uvijek ubrzano, pošte rade punom parom, trgovački centri dupkom su puni - svi kupuju darove za svoje najmilije.

Na darivanje nisu imuni ni sportaši, nerijetko si međusobno kupuju poklone. Odlučio je to prije ovog Božića napraviti i Luka Dončić. S obzirom na to da financijski dobro stoji, godišnje prima 55 milijuna dolara, nije mu bilo teško počastiti sve svoje suigrače i djelatnike kluba.

Luka je odlučio naručiti 103 električna bicikla i tako razveseliti cijelu zajednicu Lakersa. Klub je na društvenim mrežama objavio snimku u kojoj se vidi kako su svi otišli pogledati što im je Slovenac kupio, a nije izostalo ni humora.

"Bugatti, sigurno je Bugatti", vikali su suigrači pri izlasku, aludirajući na skupocjeni automobil kojeg Dončić vozi.

No, i bicikli su ih razveselili.

- Jako, jako kvalitetan električni bicikl, tako da ću se radovati vožnji do plaže. Jedva čekam. Zaista lijepa gesta s njegove strane. Momci su zaista uživali u tome, rekao je J.J. Redick, trener Lakersa.

Bicikl koji je Dončić poklonio suigračima jest Pedal All-Wheel Drive S, koji se trenutačno prodaje za 3350 dolara. Ostalim zaposlenicima poklonio je nešto jeftiniji Pedal H/T, čija cijena iznosi 2250 dolara. Prema toj računici, procjenjuje se da je na bicikle potrošio ukupno oko 300 tisuća dolara.