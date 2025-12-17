Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
Lijepa gesta

Dončić kupio 103 poklona i oduševio sve zaposlenike Lakersa: "Sigurno je Bugatti"

NBA: Miami Heat at Los Angeles Lakers
Foto: Jonathan Hui/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hrvoje Delač
17.12.2025.
u 13:49

"Bugatti, sigurno je Bugatti", vikali su suigrači pri izlasku, aludirajući na skupocjeni automobil kojeg Dončić vozi.

U ovo blagdansko doba sve je uvijek ubrzano, pošte rade punom parom, trgovački centri dupkom su puni - svi kupuju darove za svoje najmilije.

Na darivanje nisu imuni ni sportaši, nerijetko si međusobno kupuju poklone. Odlučio je to prije ovog Božića napraviti i Luka Dončić. S obzirom na to da financijski dobro stoji, godišnje prima 55 milijuna dolara, nije mu bilo teško počastiti sve svoje suigrače i djelatnike kluba.

Luka je odlučio naručiti 103 električna bicikla i tako razveseliti cijelu zajednicu Lakersa. Klub je na društvenim mrežama objavio snimku u kojoj se vidi kako su svi otišli pogledati što im je Slovenac kupio, a nije izostalo ni humora.

"Bugatti, sigurno je Bugatti", vikali su suigrači pri izlasku, aludirajući na skupocjeni automobil kojeg Dončić vozi.

No, i bicikli su ih razveselili.

- Jako, jako kvalitetan električni bicikl, tako da ću se radovati vožnji do plaže. Jedva čekam. Zaista lijepa gesta s njegove strane. Momci su zaista uživali u tome, rekao je J.J. Redick, trener Lakersa.

Bicikl koji je Dončić poklonio suigračima jest Pedal All-Wheel Drive S, koji se trenutačno prodaje za 3350 dolara. Ostalim zaposlenicima poklonio je nešto jeftiniji Pedal H/T, čija cijena iznosi 2250 dolara. Prema toj računici, procjenjuje se da je na bicikle potrošio ukupno oko 300 tisuća dolara.

Ključne riječi
darovi Božić LA Lakers Bugatti Luka Dončić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!