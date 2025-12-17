New York Knicks osvojili NBA kup

New York Knicks su pobjednici NBA kupa nakon što su sinoć u finalu odigranom u Las Vegasu pobijedili San Antonio Spurse sa 124-113.

OG Anunoby pogodio je pet trica i postigao 28 poena za New York Knickse koji su nadoknadili zaostatak od 11 koševa u trećoj četvrtini.

MVP NBA kupa Jalen Brunson zabilježio je 25 poena i osam asistencija, a Knicksi su pobijedili u svojoj šestoj utakmici zaredom i desetoj u posljednjih 11 utakmica - iako se finale turnira ne računa u poredak i statistiku regularne sezone.

"Pronašli smo način da pobijedimo, to je to", rekao je Brunson. "To bi trebao biti naš moto do kraja - pronaći ćemo način."

Karl-Anthony Towns je dodao 16 koševa i 11 skokova unatoč tome što je propustio više od 12 minuta zbog problema s lijevim listom. Jordan Clarkson postigao je 15 poena, a njegov kolega rezerva Mitchell Robinson 15 skokova (10 u napadu) za Knickse.

U redovima poražene momčadi Dylan Harper je ubacio 21 koš, a Victor Wembanyama, koji je igrao samo 25 minuta nakon što je propustio 12 utaskmica zbog ozljede lista, dodao je 18 koševa.

San Antonio je u zadnjoj četvrtini pogodio samo pet od 19 šuteva, a bio je nadigran 35-19.

De'Aaron Fox imao je 16 poena i devet asistencija, Stephon Castle upisao je 15 poena i 12 asistencija, a Luke Kornet dodao je 14 poena za Spurse.

New York je šutirao 46,7% iz igre, uključujući 15 od 40 (37,5%) trica. Spursi su pogodili 41,4% svojih pokušaja iz igre i pogodili 14 od 39 (35,9%) iza trice.

Nakon što su Knicksi u trećoj četvrtini nadoknadili zaostatak od 11 koševa, Spursi su pred tu zadnju dionicu utakmice vodili 94-89.

Knicksi su postigli prvih osam poena i 11 od 12 na početku zadnje četvrtine, pretvorivši zaostatak od pet poena u vodstvo od 100-95.

Towns se vratio na teren nešto manje od pet minuta prije kraja, u isto vrijeme kada se i Wembanyama vratio u igru, - a New York je ponovno vodio s pet poena razlike. Gotovo dvije minute kasnije, Josh Hart je pogodio tricu i donio Knicksima prednost od 115-107.

Nakon što je Harper pogodio tricu dvije minute i 42 sekundi prije kraja, Anunoby je također zabio tricu i doveo New York u vodstvo od osam poena, 1:56 prije kraja. Tyler Kolek je kasnije postigao četiri uzastopna poena, a Knicksi su povećali prednost na 12 koševa, dok su završavali utakmicu.

New York Knicksima je ovo prvi trofej od 1973. godine kada su osvojili naslov NBA prvaka.