Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
STIGAO TROFEJ

New York Knicks osvojili NBA kup

NBA: Orlando Magic at New York Knicks
Wendell Cruz/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.12.2025.
u 11:02

OG Anunoby pogodio je pet trica i postigao 28 poena za New York Knickse koji su nadoknadili zaostatak od 11 koševa u trećoj četvrtini.

New York Knicks su pobjednici NBA kupa nakon što su sinoć u finalu odigranom u Las Vegasu pobijedili San Antonio Spurse sa 124-113.

 OG Anunoby pogodio je pet trica i postigao 28 poena za New York Knickse koji su nadoknadili zaostatak od 11 koševa u trećoj četvrtini.

MVP NBA kupa Jalen Brunson zabilježio je 25 poena i osam asistencija, a Knicksi su pobijedili u svojoj šestoj utakmici zaredom i desetoj u posljednjih 11 utakmica - iako se finale turnira ne računa u poredak i statistiku regularne sezone.

"Pronašli smo način da pobijedimo, to je to", rekao je Brunson. "To bi trebao biti naš moto do kraja - pronaći ćemo način."

Karl-Anthony Towns je dodao 16 koševa i 11 skokova unatoč tome što je propustio više od 12 minuta zbog problema s lijevim listom. Jordan Clarkson postigao je 15 poena, a njegov kolega rezerva Mitchell Robinson 15 skokova (10 u napadu) za Knickse.

U redovima poražene momčadi Dylan Harper je ubacio 21 koš, a Victor Wembanyama, koji je igrao samo 25 minuta nakon što je propustio 12 utaskmica zbog ozljede lista, dodao je 18 koševa.

San Antonio je u zadnjoj četvrtini pogodio samo pet od 19 šuteva, a bio je nadigran 35-19.

De'Aaron Fox imao je 16 poena i devet asistencija, Stephon Castle upisao je 15 poena i 12 asistencija, a Luke Kornet dodao je 14 poena za Spurse.

New York je šutirao 46,7% iz igre, uključujući 15 od 40 (37,5%) trica. Spursi su pogodili 41,4% svojih pokušaja iz igre i pogodili 14 od 39 (35,9%) iza trice.

Nakon što su Knicksi u trećoj četvrtini nadoknadili zaostatak od 11 koševa, Spursi su pred tu zadnju dionicu utakmice vodili 94-89.

Knicksi su postigli prvih osam poena i 11 od 12 na početku zadnje četvrtine, pretvorivši zaostatak od pet poena u vodstvo od 100-95. 

Towns se vratio na teren nešto manje od pet minuta prije kraja, u isto vrijeme kada se i Wembanyama vratio u igru, - a New York je ponovno vodio s pet poena razlike. Gotovo dvije minute kasnije, Josh Hart je pogodio tricu i donio Knicksima prednost od 115-107.

Nakon što je Harper pogodio tricu dvije minute i 42 sekundi prije kraja, Anunoby je također zabio tricu i doveo New York u vodstvo od osam poena, 1:56 prije kraja. Tyler Kolek je kasnije postigao četiri uzastopna poena, a Knicksi su povećali prednost na 12 koševa, dok su završavali utakmicu.

New York Knicksima je ovo prvi trofej od 1973. godine kada su osvojili naslov NBA prvaka.
Ključne riječi
nba New York Knicks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!