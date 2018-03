Stojko: Sramota je da konobar ima veću plaću od košarkaškog izbornika

S 217 cm visine, predsjednik HKS-a Stojko Vranković iznad svih svojih suradnika postavio se kao gromobran. Premda za stanje u muškoj reprezentaciji nije ništa manje odgovoran od šefa Stručnog savjeta Dine Rađe i glavnog tajnika Josipa Vrankovića, Drniški Orao (kako su ga zvali za igračkih dana) natkrilio je sve njih i uporno ponavlja:

– Nema za to izričitog krivca, no moja je odgovornost najveća jer sam ja birao Rađu i Upravni odbor, ja sam izabrao Joku Vrankovića...

A kada je već tako, Stojko je osjetio potrebu da odgovori na neka prozivanja:

– Kritike su u životu i radu normalna stvar, samo je pitanje jesu li normalne ili zločeste. Mogu shvatiti potrebu Pine Giergie da kritizira, ali ne mogu prihvatiti njegovu izjavu da smo mi Skelina izabrali po nekoj rođačkoj vezi jer to jednostavno nije istina. Osim toga, mi smo njega kao bivšeg izbornika pozvali na utakmicu, no on se uljudno zahvalio.

Stručni savjet je samostalan

Uzvratio je Stojko i na prozivanje negdašnjeg izbornika Spahije.

– Uoči olimpijskog kvalifikacijskog turnira u Torinu, Dino je zvao Spahiju da preuzme reprezentaciju, a on se ispričao obvezama u NBA ligi. Iste takve obveze imao je i Kokoškov, no on je ipak preuzeo Sloveniju i s njom postao europski prvak. Pa, Spahija je vodio Hrvatsku na dva europska prvenstva i nije nas odveo ni na Olimpijske igre ni na Svjetsko prvenstvo. Kada već govori o tome da je ovo tragedija, pitam ga je li i to onda bila tragedija? Dok je on vodio reprezentaciju, 80 posto reprezentativaca zastupala je jedna agencija, a ja danas niti znam niti me zanima tko je čiji agent.

Treći bivši izbornik koji se oglasio bio je Aleksandar Petrović koji ističe da je za sve što nam se dogodilo najodgovorniji šef struke Dino Rađa.

– Može Aco pričati što god hoće, ali Stručni savjet sada ne radi kao prije. Donosi odluke samostalno, a ne ni po čijoj naredbi.

Nažalost, ovakvom stanju reprezentacije pripomogle su i neke krive procjene čelnih ljudi HKS-a, a jedna od njih je i ona o imenovanju neiskusna trenera za izbornika.

– Nije lako dobiti izbornika za 10 i pol tisuća kuna koliko osigurava HOO. Uz dužno poštovanje prema svakom poslu, dobar konobar ima veću plaću od izbornika. I zato mi je osnovni cilj pribaviti novac za višu izborničku plaću.

A za HKS s takvim financijskim problemima, a njih čine dugovi još iz vremena Eurobasketa 2015., to nije lako.

– Perica Bukić mi kaže da su i oni u vaterpolu imali problema, ali su dovođenjem Rudića postavili kamen temeljac. Svaka čast na savjetu, no Ratko Rudić u košarci stoji najmanje milijun i pol eura, a to je pola proračuna Saveza.

Unatoč svim tim problemima, niste li se požurili s imenovanjem dosadašnjeg izbornika?

– Možda i jesmo, no Skelin je bio dva ljeta pomoćnik Petroviću, a igrači su za njega govorili da je dobar trener pa je to bio logičan slijed. No, istina je i to da se on na kraju pod tim pritiskom pogubio jer je za njega to bio enorman stres, a naša osnovna pogreška bila je da nam izbornik ujedno vodi i klub, što su dva stresna posla. Kada sam ga vidio nakon poraza od Rumunjske, htio sam zvati doktora Martinca da ga vodi na Hitnu jer je izgledao kao da će ga pogoditi infarkt.

Kakvog ćete trenera sada tražiti za izbornika?

– Tražit ćemo trenera koji može voditi šest NBA igrača.

Stojkova izjava o tome odjeknula je košarkaškom Europom.

Trenerska udruga je loša

– Ponosim se s naših šest NBA igrača, no zahvaljujući Fibi oni nam u prve četiri utakmice kvalifikacija nisu značili baš ništa jer ih nismo mogli koristiti. Takav sustav kvalifikacija nema smisla jer male zemlje poput Hrvatske, koje nemaju jake domaće lige, imaju zbog toga velikih problema. Pogotovo imate li i ozlijeđenih, a još nekolicina ih ne može igrati zbog konflikta između Fibe i Eurolige.

No, unatoč svemu, Stojko nije vjerovao da nam se može dogoditi poraz od Rumunjske, i to u gradu košarke poput Zadra.

– Poraz u osmini finala Eurobasketa mogu još i razumjeti jer je to veliko natjecanje, a odlučujuća je jedna utakmica. No poraz od Rumunjske mi je možda i najveći šok u karijeri. I ja sam u reprezentaciji gubio utakmice od autsajdera, ali to s Rumunjskom me dotuklo. Nažalost, sve to posljedica je i toga što nam je trenerska struka devastirana, što nitko od naših poznatih nije školovao nekog mladog trenera, što nam trenerska udruga ne funkcionira, a 80 posto svog godišnjeg proračuna troši na dvije plaće...•

Dosta je prigovora zbog sastava Stručnog savjeta u kojem nema sijedih glava poput Giergie, Novosela, Skansija, Pavličevića...

– U Stručnom savjetu sjede dvojica možda i ponajboljih igrača svog vremena izvan NBA lige, Kukoč i Rađa, koji imaju gotovo 80 godina košarke u nogama. Tu su i treneri četiri najbolja domaća kluba, ali i prof. dr. Knjaz s KIF-a na kojem mi educiramo trenere, radimo kontrolne treninge i imamo bazu podataka.

Nije li neobično da u Stručnom savjetu nema ni jednog od trojice naših najuglednijih trenera, Spahije, Perasovića ili Repeše?

– Svatko je od njih dobrodošao, ali od njih je do Saveza s dobronamjernim savjetima došao samo Jasmin Repeša.

Hoće li se ići u tom smjeru da i ti ljudi budu članovi Stručnog savjeta?

– Ja ne želim određivati tko će suditi, tko će biti izbornik, koji će igrači biti u reprezentaciji. Upravni odbor je taj koji njih može uključiti u to savjetodavno tijelo.

A šef tog tijela je Rađa, koji nema dlake na jeziku, pa svojim izjavama zna uzdrmati i cijeli HKS.

– Ja to ne smatram udarcima. Dino je takav čovjek i ono što misli to i kaže, što se nekome ne sviđa. Svakodnevno razgovaramo i neki njegovi stavovi drže vodu.

Drži li vodu i ona da neće biti tragedija ne odemo li na Svjetsko prvenstvo?

– Objasnio sam mu što bi to značilo za HKS, koji više ne bi mogao očekivati isti financijski kolač kao dosad.