Nažalost, izgubili smo bivše divove Cibonu i Split

Trijumfom madridskog Reala u posljednjoj utakmici sezone nad braniteljem naslova Fenerbahçeom (85:80), završena je košarkaška Euroliga.

Jordi Bertomeu (59), predsjednik i izvršni direktor Eurolige (CEO), zadovoljan je kako su Beograđani organizirali završni turnir, a zasigurno je zadovoljan i što je natjecanje koje je vodio iznjedrilo novu veliku zvijezdu europske košarke Luku Dončića.

Nažalost, mladog Slovenca (19) više nećemo gledati na euroligaškim parketima jer je osvojio i pojedinačni (MVP) i klupski naslov najboljeg u Europi i potpuno je spreman za NBA.

Na štetu Eurolige, NBA ima sve više novca i Europa je u opasnosti jer ostaje bez najboljih mladih igrača, a stižu joj i sve slabiji američki igrači. Kako će to utjecati na budućnost Eurolige?

– Ne želim to gledati tako dramatično. Ne bih rekao da je Europa u opasnosti. NBA je oduvijek imao taj ogroman potencijal da dovodi najbolje talente iz cijelog svijeta i nema interesa da minimizira svoj utjecaj. Mi na to ne možemo utjecati, ali možemo na kapacitete europskih klubova da stvaraju igrače. To je naša uloga i nećemo se na nju žaliti. Još od vremena Dražena Petrovića svi najbolji europski košarkaši odlaze u NBA ligu i Europa se nikad s njom nije mogla nositi, a ne može ni danas kada plaća dvaput više no što je plaćala prije samo 10 godina. Percepcija medija je da igrači samo odlaze, no neki se i vraćaju poput Nanda De Coloa. Ali to za medije obično nije vijest kao što je vijest kada netko poput Luke Dončića odlazi u NBA.

Nažalost, NBA košarkaši sve rjeđe igraju za svoje reprezentacije jer ih u tome onemogućava Fibina odluka da se pola kvalifikacijskih utakmica za velika natjecanja igra tijekom njihove sezone.

– Reprezentacije bi trebale biti jedan od najvažnijih programa razvoja košarkaškog sporta i kada vam krovna organizacija kvalifikacijske utakmice rasporedi u vrijeme kada najbolji igrači nisu dostupni, onda to ne može biti dobro. U redu, u nekim je zemljama i na tim utakmicama bilo puno navijača, ali bilo bi ih još više da igraju najbolji košarkaši koje ta zemlja ima. Mislim da svi mi u košarci imamo odgovornost da ponudimo najbolji proizvod koji možemo, a Fiba to ne čini.

Ima li dobre volje da se u ratu između Fibe i Eurolige sklopi primirje?

– Prije par mjeseci ponudili smo tri plana za rješenje problema i nakon samo 40 minuta zajedničkog sastanka svi su odbijeni. Ne znam što oni imaju na umu, no vrijeme je da sada oni nešto ponude.

Loša sportska politika

Žrtve tog hladnog rata su i klubovi poput zagrebačke Cedevite i ljubljanske Olimpije koji moraju igrati u tri natjecanja u istom tjednu jer im nacionalni savezi ne dopuštaju da se u domaće prvenstvo uključe tek na kraju, kao što je to, recimo, slučaj sa srpskim regionalnim ligašima.

– Jedino Hrvatska i Slovenija forsiraju svoje klubove da igraju istodobno u tri natjecanja i to je užasno, no kada se politika, u ovom slučaju loš primjer sportske politike, umiješa u sport rezultat je uvijek loš. Bilo bi najbolje da ABA liga počne u listopadu i traje do veljače te da tada počnu nacionalne lige. Nadam se da će vodstvo ABA lige uspjeti uvjeriti nacionalne saveze u takvo što.

Zemlje koje su nastale raspadom SFRJ svojedobno su imale tri euroligaša, potom dva, a sada imaju samo jednog. Ima li izgleda da ABA liga jednog dana ima barem dva euroligaša?

Želimo Panathinaikos

– Ne događa se to samo u tim zemljama. Italija je svojedobno imala četiri euroligaša, a sada ima samo jednog. Grčka također četiri, a sada ima samo dva. Sve su to refleksije razvoja košarke u tim zemljama, a mi reagiramo prema realitetu. Nažalost, recesija je učinila to da su neke zemlje više patile pa tako i Hrvatska te smo izgubili neke velike brendove poput Cibone i Splita koji više nisu na razini Eurolige. Ako se taj trend promijeni, bit ćemo spremni reagirati. Doduše, budućnost Eurolige više će biti temeljena na dugoročnim ugovorima te na prolazu kroz Eurokup, a taj bi prolaz trebao biti širi nego po plasmanu u nacionalnim odnosno regionalnim ligama. Tako će biti idućih šest do osam godina, a iduće četiri godine sigurno se nećemo širiti na više od 18 klubova. Euroliga je isključivo poslovno orijentirana i ponajprije nas zanimaju jaka tržišta kao što je, na primjer, njemačko, pa je Bayern dobio wild card, a Njemačka će imati dva euroligaša.

Postavilo se pitanje što će biti s pobjednikom Eurokupa Daruşafakom, klubom čiji se glavni sponzor (Doguş grupa) orijentirao na Fenerbahçe, ali i s najavom vlasnika Panathinaikosa, Dimitrisa Janakopoulosa, da će istupiti iz Eurolige. Što će biti nakon svih uvreda koje je dotični uputio vodstvu tog natjecanja pa je dobio kaznu od oko pola milijuna eura. Dotični je čak za Bertomeua kazao da je lažac.

– Nemamo naznaka da Daruşafaka ne želi igrati u Euroligi, a vjerujemo da će igrati u njoj i Panathinaikos jer mi nemamo problem s klubom u cjelini, nego s jednom osobom čije ponašanje nije prihvatljivo. Nikad nismo javno nikoga prozivali pa nećemo ni sada, a sa zadovoljstvom ćemo sjesti i porazgovarati.