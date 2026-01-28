Tabak želi podići Andorru nakon povratka poslu

Tabak je vodio poljske klubove Stelmet Zielona Gori i Trefl Sopot, nakon čega je uzeo pauzu. "Htio sam pauzu, jer sam pet godina bio u Poljskoj, u dvostrukoj ulozi trenera i sportskog direktora. Imali smo dobre rezultate, a i obožavam Poljsku kao zemlju, jako će napredovati u godinama koje dolaze. Ali bio sam se umorio. Htio sam uzeti predah, a tijekom njega sam proveo kvalitetno vrijeme s obitelji," ispričao je 55-godišnji Tabak na konferenciji za medije.

"No, nakon toga me počela kopkati želja za povratkom pa sam posljednjih mjesec ili dva tražio posao. Moja supruga je već bila umorna jer sam od lipnja bio doma", dodao je nasmijavši se.

Tada ga je nazvala MoraBanc Andorra, klub koji se natječe u prvoj španjolskoj ligi gdje zauzima 16. mjesto među 18 klubova. Andorra je u ponedjeljak otpustila trenera Joana Plazu, kojeg Tabak dobro poznaje jer su radili zajedno šest godina u Real Madridu i Sevilli kada je Hrvat bio pomoćni trener.

"Nazvao sam ga i upitao za mišljenje o sadašnjoj situaciji. Ne treba sve brisati kada se dođe negdje jer uvijek bude nešto dobro što naprave prethodnici, pa je na tome potrebno graditi", rekao je Tabak.

Bivši hrvatski reprezentativac s iskustvom igranja u NBA ligi bio je glavni trener španjolskih prvoligaških klubova Baskonije (2012/2013), Fuenlabrade (2015), Betisa (2016/2017) i San Pablo Burgosa (2021) pa poznaje gotovo sve igrače Andorre.

"Možda jednoga ili dvojicu ne poznajem", rekao je.

Tabak je u utorak odradio prvi trening s njima "pun želje za radom", te mu je cilj obrambeno ojačati ekipu, ali prije svega mentalno ju podići nakon što je upisala samo četiri pobjede i 13 poraza.

"Situacija ovdje nije drugačija od onih koje sam nailazio ranije. Ekipa je pod stresom, tužna je i osjeća pritisak. To se događa svakoj ekipi koja upadne u lošu seriju i ne ispunjava očekivanja", objasnio je Tabak.

Razgovarao je s igračima te su mu rekli da su spremni raditi i truditi se. On vjeruje da će kao nova osoba, s nakupljenom energijom, unijeti osvježenje u posrnulu ekipu.

"S novim generacijama, ne samo u košarci nego u svemu, najviše me brine voljni moment", odgovorio je na pitanje što ga najviše brine uoči idućih šest mjeseci na koliko je potpisao ugovor.

"Ljudska bića nisu čvrsta kao što su nekoć bila. Krhkija su. U nekim stvarima su puno naprednija, ali ta mentalna krhkost me najviše brine", dodao je.

Poručio je da će igrači morati biti mentalno snažni kako bi izborili opstanak u ligi.

"Ovo nije sprint, nego maraton. Ovo nije jedna utakmica u kojoj je potrebno pobijediti nego trebamo igrati dobro u dužem razdoblju. Bitno je vjerovati da je moguće izaći iz loše situacije", zaključio je.

Tabak će na klupi Andorre debitirati u subotu na dalekom gostovanju kod Gran Canarije. Ekipa s Kanarskih otoka je sedma u prvenstvu.