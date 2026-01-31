Naši Portali
NBA

Nikola Jokić se vratio i ubacio 31 koš u pobjedi nad Zupčevim Clippersima

NBA: Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets
Ron Chenoy/REUTERS
VL
Autor
Hina
31.01.2026.
u 09:01

Ivica Zubac je odigrao skoro 30 minuta i u tom je vremenu zabio 13 koševa (šut iz igre 6/10) te dodao sedam skokova i dvije asistencije.

Los Angeles Clippersi Ivice Zubca sinoć su poraženi u gostima, bolji od njih su sa 122-109 bili domaći Denver Nuggetsi u čije redove se vratio Nikola Jokić nakon 16 utakmica pauze zbog ozljede. Nikola Jokić se oporavio od ozljede lijevog koljena i utakmicu je završio s 31 košem i 12 skokova.Tim Hardaway Jr. je dodao 22 koša, Peyton Watson 21, a Jamal Murray je završio s 20 poena i devet asistencija.

Najbolji kod Clippersa, kojima je prekinut niz od tri pobjede, bio je James Harden s 25 ubačaja i devet asistencija. Kawhi Leonard je postigao 21 poen, John Collins je završio s 18, a Ivica Zubac je odigrao skoro 30 minuta i u tom je vremenu zabio 13 koševa (šut iz igre 6/10) te dodao sedam skokova i dvije asistencije.

Hardaway je otvorio četvrtu četvrtinu tricom i doveo Denver u vodstvo od 95-80, ali Kobe Sanders je postigao osam uzastopnih poena i započeo niz Clippersa od 13-2, čime su se odvojili na četiri poena razlike.

Nuggetsi su se odvojili. Na Hardaway je napravljne prekršaj prilikom pokušaja trice i pogodio je sva tri slobodna bacanja, a Jokić je postigao sljedećih osam poena za Nuggetse i tako povećao prednost na 108-97 pet minuta i 22 sekunde prije kraja. Collins je promašio na drugoj strani, a Bruce Brown iz Denvera pogodio je dva slobodna bacanja i povećao prednost na 13 poena.

Clippersi imaju omjer pobjeda i poraza 22-25 i trenutačno su 10. na Zapadu, dok je Denver treći s omjerom 33-16.

New Orleans Pelicans su na svom terenu sa 114-106 nadigrali Memphis Grizzliese što im je treća pobjeda u zadnje četiri utakmice. Najbolji pojedinac Pelicansa bio je rookie Derik Queen koji je zabio 22 koša uz devet skokova i sedam asistencija, Saddiq Bey je dodao 22 koša uz osam skokova, a Zion Williamson 21 koš. Hrvatski košarkaš Karlo Matković je pobjedi svoje momčadi pridonio s pet koševa (šut iz igre 2/4, trice 1/3) četiir skoka, tri asistencije i dvije ukradene lopte.

Pelicansi su na poluvremenu zaostajali tri poena prije nego što su u trećoj četvrtini nadmašili Grizzliese 35-15 kada je Jose Alvarado pogodio tri trice. Memphis, također bez Santija Aldame (ozljeda koljena), započeo je četvrtu četvrtinu serijom 11-0 i smanjio vodstvo New Orleansa na 93-87. Pelicansi su na to odgovorili serijom 8-3. Grizzliesi su smanjili zaostatak na 100-105 zahvaljujući trici Cama Spencera tri i pol minute prije kraja. dvije i pol minute do kraja Pelicansi vode 109-104. Beyovo zakucavanje minutu i 10 prije kraja dalo je Pelicansima vodstvo od 111-104, a Jones je pomogao uvjeriti pobjedu slobodnim bacanjem 42 sekunde prije kraja.Jaren Jackson Jr. i Cam Spencer postigli su po 16 koševa za Grizzliese, koji nastavljaju igrati bez Ja Moranta (lakat) i Zacha Edeya (gležanj).

Boston Celtics su prekimnuli niz d dva poraza svladavši također kod kuće sa 112-93 Sacramento Kingse. Payton Pritchard je ubacio 29 koševa, najviše na utakmici, a Anfernee Simons i Baylor Scheierman dodali su po 16 poena za Celticse. Sacramento je izgubio osam utakmica zaredom i pao je na omjer 3-22 u gostima. Kingsi imaju omjer 0-5 u trenutnom gostovanju od šest utakmica. Zach LaVine predvodio je Sacramento sa 17 poena. Kingsi su imali 14 poena i 14 skokova od Maximea Raynauda i 15 poena od Niquea Clifforda. Dario Šarić nije igrao za Sacramento.

Los Angeles Lakers su u gostima sa 142-111 nadigrali Washington Wizardse, a Luka Dončić je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao sa šestim triple-double učinkom sezone. Utakmicu je završio s 37 poena, 13 asistencija i 11 skokova. Los Angeles je brzo preuzeo kontrolu nad utakmicom, napravivši seriju 9-0 sredinom prve četvrtine za vodstvo 20-11. Taj rani nalet dao je Lakersima vodstvo koje nikada nisu izgubili, a nastavili su ga povećavati sljedećih 40 i više minuta.Deandre Ayton je ostvario double-double s 28 poena i 13 skokova, što je najviše na utakmici, dok je LeBron James dodao 20 poena i šest asistencija.Kod Wizardsa nije igrač nije ubacio više od 17 koševa. Malaki Branham je bio najučinkovitiji sa 17 ubačaja, a Alex Sarr dodao je 16 poena, šest skokova i pet asistencija. 
