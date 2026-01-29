Olympiakos bolji od Barcelone, poraz Hapoela

U derbiju večeri i dvoboju 25. kola Eurolige košarkaši Olympiacosa su na domaćem parketu pobijedili Barcelonu 87-75.

Nakon prve četvrtine Olympiakos je stekao veliku prednost od 27-13. No, sve je Barcelona na svoju stranu okrenula u trećoj dionici koju je dobila s istovjetnih 27-13 te je uoči posljednjih deset minuta povela 64-59. Sve je to nagovještavalo neizvjesnu završnicu, ali grčki sastav je odlično odigrao posljednje minute ogleda.

U zadnjoj četvrtini Barcelona je postigla samo 11 poena i Olympiakos je slavio na kraju s uvjerljivih 87-75. Za Olympiakos je Saša Vezenkov postigao 20 poena uz 11 skokova, dok je Tyrique Jones dodao 16 poena uz osam skokova.

Prvo ime Barcelone bio je Kevin Punter s 15 poena i četiri asistencije.

Iznenađenje su kreirali igrači Bayerna koji su u gostima pobijedila do ovog kola vodeći Hapoel Tel Aviv 79-64. Isiaha Mike je bio najbolji u pobjedničkom sastavu, dao je 16 poena uz pet skokova, dok je Andreas Obst ubacio 13 poena uz tri skoka i dvije asistencije.

U turskom derbiju Fenerbahce je kao domaćin bio uvjerljiv protiv Anadolu Efesa te je pobijedio 79-62. Najbolji igrač Fenerbahcea bio je Talen Horton Tucker s 22 poena, tri skoka i dvije asistencije. Na drugoj strani je najbolji bio Saben Lee s 19 poena i tri ukradene lopte.

Na ljestvici sada vodi Fenerbahce s omjerom 17-7. Hapoel i Olympiakos imaju 16 pobjeda i osam poraza, a Barcelona i Real Madrid su na omjeru 16-9.