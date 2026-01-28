Naši Portali
NBA glamur

Iznos koji je Dončić potrošio na poklone suigračima i osoblju je nevjerojatan!

Luka Dončić
Jerome Miron/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Autor
Željko Janković
28.01.2026.
u 23:55

- Samo sam svima htio nešto dati. Svi naporno rade, čak i ljudi koje ne vidite iza kulisa, pa i za njih želim nešto učiniti - rekao je šesterostruki NBA All-Star o motivaciji koju je imao za darivanje.

NBA superzvijezda Luka Dončić polako prihvaća svoj život i karijeru u Los Angelesu. Trudi se biti prihvaćen u zajednici i stvoriti snažnu vezu sa svojim suigračima iz Lakersa, kažu američki košarkaški kroničari. Dončić, koji je stigao u Los Angeles Lakerse sredinom prošle sezone u šokantnoj razmjeni s Dallas Mavericksima, proširio je božićno veselje u svlačionici momčadi darujući svakom od svojih suigrača i osoblja vrhunske električne bicikle.

Iako je Božić bio prije gotovo više od mjesec dana, ipak vrijedi istaknuti koliko je Luka otišao kako bi pokazao da cijeni ljude s kojima radi. Njegovi suigrači dobili su model Pedal All-Wheel Drive S, čija je cijena 3350 dolara. Izgrađen je za performanse i ima dva motora, domet od 72 do 129 kilometara i maksimalnu brzinu od 58 kilometara na sat u sportskom načinu rada. Osoblje je, u međuvremenu, dobilo lakši H/T model, čija je cijena 2250 dolara. Ukupno, Dončić je navodno morao izdvojiti preko 340. 000 dolara.

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!

U listopadu je Dončić također počastio suigrače Porsche Driving Experienceom kao dio njihovog povezivanja izvan terena uoči tekuće sezone. Čak i prije nego što je odigrao svoju prvu utakmicu za ljubičasto-zlatne, putem svoje zaklade donirao je 500.000 dolara za pomoć u slučaju požara u Los Angelesu. Primarno je to bilo usmjereno na obnovu uništenih terena, igrališta i terena, navodeći kako svako dijete treba sigurno mjesto za igru. Požari su se dogodili tijekom siječnja prošle godine, teško pogodivši gradska područja Los Angelesa i okrug San Diego. Okolne zajednice pogođenih mjesta, pa čak i izvan njih, kao i pojedinci, pomogli su u naporima obnove. Među njima bio je i Dončić, koji je shvatio ozbiljnost onoga što se dogodilo.  

Dončić u drugoj godini s Lakersima postiže izvrsne rezultate. Dvadesetšestogodišnji Slovenac ponovno u prosjeku postiže gotovo triple-double učinak s 33,4 poena (najviše u ligi), 8,7 asistencija i 7,8 skokova. Nagrađen je uvrštavanjem All-Star startera ove sezone, pridružujući se Shaiju Gilgeous-Alexanderu iz NBA prvaka OKC Thundera, Victoru Wembanyami iz San Antonio Spursa, Nikoli Jokiću iz Denver Nuggetsa i Stephenu Curryju iz Golden State Warriorsa.

Ključne riječi
LA Lakers suigrači pokloni NBA liga Luka Dončić

