Brođanke slavile u derbiju, prvo mjesto im više ne može izmaknuti

Košarkašice Broda na Savi pobijedile su u derbiju A-1 lige Šibenik u gostima rezultatom 76:73. Ovom pobjedom učvrstile su se na prvom mjestu ljestvice i sada imaju dva boda više od Šibenčanki.

Najbolje igračice gošći bile su Amerikanka Kiara Jackson s 22 postignuta koša te kapetanica hrvatske reprezentacije Ana-Marija Begić, koja je ubacila 21 koš i upisala 16 skokova, od čega četiri napadačka. Tome je dodala tri asistencije i dvije ukradene lopte. Treća važna karika u pobjedi Brođanki bila je još jedna Amerikanka, Taminia Ugass, koja je postigla 17 koševa i imala devet skokova.

Kod domaćih su se istaknule također dvije Amerikanke – Bendu Yeaney s 27 koševa te Ky Dempsey-Tonex s 14 poena.

Gotovo je izvjesno da će Brođanke u doigravanje krenuti s prvog mjesta, dok je zasad još nepoznato tko će im biti protivnik u polufinalu. Za treće i četvrto mjesto na ljestvici bore se Ragusa, Zagreb i Trešnjevka.