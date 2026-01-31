Legenda Splita i četverostruki prvak Europe s tri kluba: 'Misle da sam vodio samo Jugoplastiku'

Bilo je zadovoljstvo podružiti se dva sata usred Beograda s Božom Dioklecijanom. Nakon što smo sat i pol ćakulali u hotelskom kafiću, prošetali smo se nakratko Knez Mihajlovom, najpoznatijom beogradskom ulicom, u kojoj Božidar Maljković (73) ima stan jer je to uvijek želio i jer si je to, zahvaljujući svojoj uspješnoj karijeri, mogao i priuštiti. Prije no što smo se pozabavili njegovom zvjezdanom trenerskom karijerom, koju su obilježila četiri naslova klupskog prvaka Europe (dvaput sa Splitom te po jednom s Limogesom i Panathinaikosom), poželjeli smo zaviriti u njegovo ličko djetinjstvo. Do prvog razreda osnovne škole rastao je u Otočcu pa prema tom dijelu Hrvatske, baš kao i prema Splitu, ima posebnu emociju.
GOSPODIN SAVRŠENI
'Još malo imat ćeš 100 kg': Šime Elez joj je dao posljednju ružu u showu, no nisu ostali u kontaktu. Danas je na meti kritika
15
RADILA NA ŠTANDU
FOTO Ovo morate vidjeti! Isplivala nova fotka Kristine Mandarine, evo kako danas izgleda nekadašnja prodavačica agruma
Više od kluba
Dragulj u Dinamovoj kruni: Zbog ovoga je među najboljim sportskim organizacijama u Europi
Vjeruje u bolju budućnost