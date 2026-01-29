Zadar domaćin spektakla FIBA 3x3, prijenos ide u čak 500 milijuna kućanstava

Grad Zadar bit će 15. i 16. svibnja domaćin FIBA 3x3 World Toura. Riječ je o prestižnom natjecanju s dugogodišnjom tradicijom koje se od travnja do prosinca održava u samo 14 odabranih gradova svijeta, čime se Zadar svrstava uz bok svjetskim metropolama sposobnima organizirati ovakav međunarodni košarkaški turnir.

FIBA 3x3 World Tour Zadar Croatia dovodi 14 najboljih svjetskih ekipa ulične košarke, među kojima i jednu hrvatsku, a momčadi se bore za bodove na svjetskoj FIBA 3x3 rang listi i nagradni fond od 150.000 eura.

Završnica turnira bit će praćena u nacionalnim i međunarodnim TV prijenosima, s emitiranjem u više od 40 država svijeta i procijenjenim dosegom većim od 500 milijuna kućanstava, čime će Hrvatska i Grad Zadar biti predstavljeni kao vrhunska svjetska sportsko-turistička destinacija.

Uz bok elitnih gradova

Vlada Republike Hrvatske prepoznala je sve prednosti koje održavanje događaja ovakvog ugleda donosi Hrvatskoj te sufinancira realizaciju događaja u ukupnom iznosu od tri milijuna eura za iduće tri godine.

Za velik interes publike i međunarodne sportske javnosti zaslužan je i sam format 3x3 košarke, koja je danas, iako mlada, najbrže rastuća olimpijska disciplina, a službeno je debitirala u programu Olimpijskih igara 2020. godine u Tokiju. Riječ je o bržoj i dinamičnijoj verziji košarke koja se igra na pola terena, s tri igrača po ekipi.

Govoreći o širem značenju dolaska FIBA 3x3 World Toura u Hrvatsku, u ime ministra turizma i sporta Tončija Glavine, osvrnuo se Josip Pavić, državni tajnik Ministarstva turizma i sporta:

– Drago nam je što je Hrvatski košarkaški savez u Hrvatsku doveo ovo veliko natjecanje te što je Zadar postao jedna od stanica FIBA 3x3 World Toura uz 13 velikih svjetskih gradova poput Beča, Šangaja, Amsterdama i Hong Konga. Ovakvi događaji iznimno su važni za razvoj sporta, ali i za sportsku i turističku promociju naše zemlje, a dodatnu vrijednost imaju jer se održavaju u svibnju i time izravno pridonose razvoju cjelogodišnjeg turizma. Vlada je prepoznala sve vrijednosti koje Hrvatskoj donosi domaćinstvo ove svjetske serije te je podržala njezino održavanje ne samo ove godine, već i u sljedeće dvije, s ukupnim iznosom od tri milijuna eura. Siguran sam da ćemo se još jednom potvrditi kao izvrsni domaćini.

Važnost turnira za grad Zadar i njegov sportski identitet naglasio je i gradonačelnik Šime Erlić, istaknuvši kako je sport duboko ukorijenjen u svakodnevni život grada, a košarka zauzima posebno mjesto u njegovoj povijesti i identitetu:

– Zadar diše i živi sport 365 dana u godini. Imamo Modrićevu Zlatnu loptu, Skoblarovu Zlatnu kopačku, tu su i braća Fantela koji su nam donijeli olimpijsko zlato u Zadar, ali i brojni svjetski i europski prvaci. Ipak, košarka je nešto posebno i dio je DNA našeg grada. Košarka je za Zadar više od sporta – rekao je gradonačelnik Šime Erlić.

Prisjetio se i legendarnih imena i uspjeha koji su, kako je istaknuo, stvorili mit o zadarskoj košarci te dodatno naglasio važnost dolaska FIBA 3x3 World Toura.

– Krešo i Pino, uz mnoge druge košarkaške legende te brojne titule, stvorili su mit o zadarskoj košarci. Siguran sam da će se Zadar, zahvaljujući FIBA 3x3 World Touru, kao grad pozicionirati još snažnije na svjetsku kartu Europe i svijeta.

​​Predstavljajući razloge dolaska FIBA 3x3 World Toura u Zadar, Kamil Novak, izvršni direktor FIBA-e, naglasio je:

– Dolazak World Toura u Hrvatsku i Zadar predstavlja veliku vrijednost, kako za hrvatsku košarku, tako i za FIBA-u i FIBA Europe. Svi u Europi i svijetu dobro poznaju iznimnu košarkašku tradiciju Hrvatske, a Zadar u tom kontekstu zauzima posebno mjesto.

Košarka i sjajni koncerti

Ulaz na tribine bit će besplatan, a očekuje se više od 10.000 gledatelja koji će iz neposredne blizine pratiti iznimno brz i atraktivan format igre koji je 3x3 košarku u kratkom vremenu od uličnog sporta doveo do olimpijskog programa.

Zadarski turnir zamišljen je kao sportsko-urbani spektakl koji povezuje košarku, grad, glazbu i publiku. Nakon već opisanog sportskog dijela događaja, gledatelji će (također u subotu 16. svibnja, s početkom u 20 sati) imati priliku uživati i u sjajnim koncertima Baby Lasagne, Vojka V i TBF-a.