Real slavio u Beogradu i osvojio 10. naslov prvaka Europe

Košarkaši Reala iz Madrida osvojili su naslov europskih prvaka zahvaljujući 85-80 (21-17, 17-23, 25-15, 22-25) pobjedi protiv branitelja naslova Fenerbahcea iz Istanbula u finalu završnog turnira Eurolige igranog u Beogradu.

"Kraljevski" klub je do svog jubilarnog 10. naslova stigao zahvaljujući odličnoj igri u napadu u drugom poluvremenu. Real je nastavak otvorio serijom 7-0 kojom je preuzeo vodstvo te ga više nije ispuštao do kraja susreta. Fenerbahce se tricom Muhammeda uspio približiti na 81-78 22 sekunde prije kraja, a potom je Causeur promašio oba slobodna bacanja za Real, no nakon njegova drugog promašaja uspješno je skočio u napadu Thompkins i položio loptu kroz obruč za 83-78 i rješenje pitanja pobjednika.

Fabien Causeur je sa 17 koševa bio najefikasniji kod Reala, Luka Dončić je dodao 14, dok je u sastavu Fenerbahcea jedini raspoložen bio Nicolo Melli sa 28 ubačaja.

Real je do svog 10. naslova stigao u 18. nastupu u finalu, a posljednji trijumf ostvario je prije tri godine. Turskom sastavu ovo je bio treći nastup u finalu i to treću godinu zaredom, 2016. je izgubio od CSKA, a 2017. je pobijedio Olympiacos.

Treće mjesto osvojio je Žalgiris iz Kaunasa koji je sa 79-77 (22-19, 19-16, 28-13, 10-29) svladao CSKA iz Moskve. Paulius Jankunas i Vasilije Micić ubacili su po 15 poena za Žalgiris, dok su Mihail Kulagin i Othello Hunter postigli po 14 koševa za CSKA.