Navijači Luke Modrića naveliko bruje o zadnjoj objavi, svima je pokazao svoju drugu stranu

Hrvatski kapetan Luka Modrić je i u 41. godini jedna od glavnih nogometnih tema u Italiji, svojim sjajnim utakmicama zaludio je Čizmu, ali ovaj put je navijačima na društvenim mrežama pokazao svoju drugu stranu. Iako je pasionirani ljubitej nogometa pa tako često u slobodno vrijeme gleda utakmice, Modrić ima vremena i za druge aktivnosti, posebno kada su u pitanju djeca.

Tako je na Instagramu sinoć objavio fotografiju sebe i sina Ivana nakon partije šaha u kojoj je očigledno izgubio od svog nasljednika. Modrić je objavio i rezultat 2:1 za njegova sina te emotikon koji prikazuje poraženog čovjeka.

Foto: Instagram

Modrića i Milan ovog vikenda čeka gostovanje kod Parme što se tiče Serie A, a onda se Luka okreće reprezentativnim obavezama te leti prema Hrvatskoj na okupljanje reprezentacije uoči završnice kvalifikacija za SP kada igramo protiv Farskih otoka i Crne Gore.