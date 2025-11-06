Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
KAPETAN VATRENIH

Navijači Luke Modrića naveliko bruje o zadnjoj objavi, svima je pokazao svoju drugu stranu

Serie A - AC Milan v AS Roma
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/5
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.11.2025.
u 16:31

Iako je pasionirani ljubitej nogometa pa tako često u slobodno vrijeme gleda utakmice, Modrić ima vremena i za druge aktivnosti, posebno kada su u pitanju djeca

Hrvatski kapetan Luka Modrić je i u 41. godini jedna od glavnih nogometnih tema u Italiji, svojim sjajnim utakmicama zaludio je Čizmu, ali ovaj put je navijačima na društvenim mrežama pokazao svoju drugu stranu. Iako je pasionirani ljubitej nogometa pa tako često u slobodno vrijeme gleda utakmice, Modrić ima vremena i za druge aktivnosti, posebno kada su u pitanju djeca. 

Tako je na Instagramu sinoć objavio fotografiju sebe i sina Ivana nakon partije šaha u kojoj je očigledno izgubio od svog nasljednika. Modrić je objavio i rezultat 2:1 za njegova sina te emotikon koji prikazuje poraženog čovjeka.

Foto: Instagram

Modrića i Milan ovog vikenda čeka gostovanje kod Parme što se tiče Serie A, a onda se Luka okreće reprezentativnim obavezama te leti prema Hrvatskoj na okupljanje reprezentacije uoči završnice kvalifikacija za SP kada igramo protiv Farskih otoka i Crne Gore. 

Kovačević sprema veliko iznenađenje za Španjolce? Procurio vjerojatni sastav za Celtu
Ključne riječi
Milan hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja