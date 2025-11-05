Gorostas koji je čuvao svjetsku zvijezdu u Hrvatskoj slikao se s Modrićem, komentari ne prestaju

Poznati hrvatski bodybuilder i influencer Stjepan Ursa iznenadio je pratitelje objavom fotografije s najvećim hrvatskim nogometašem u povijesti, kapetanom vatrenihh Lukom Modrićem. Neočekivani susret dogodio se u Milanu, a fotografija je izazvala gomilu pozitivnih reakcija.

U opisu objave, Ursa je istaknuo ono što povezuje njega i proslavljenog nogometaša unatoč različitim sportskim arenama. 'Kada se sportaši iz različitih svjetova spoje u istoj filozofiji – rad, upornost i karakter. Veliko poštovanje za Luku Modrića', napisao je Ursa.

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari su bili prepuni podrške. Mnogi su se našalili na račun popularnosti dvojice sportaša: 'Napokon Luka Modrić ima sliku s nekim poznatim' i 'Jel se on slikao s tobom ili ti s njim?'.

Osječanin Ursa je inače bivši interventni policajac koji je svoju karijeru posvetio bodybuildingu, uspješno je spojio karijeru elitnog interventnog policajca, vrhunskog sportaša te motivatora na društvenim mrežama. Njegovu policijsku karijeru obilježio je incident tijekom prosvjeda na Markovu trgu 2015. godine, koji je i sam opisao kao najtežu intervenciju u životu. Unatoč napadima tijekom prosvjeda, ostao je profesionalan, a MUP je stao u njegovu obranu te ga istaknuo kao uzornog policajca.

Također, nedavno je Ursa vodio brigu oko Barcelonine zvijezde Laminea Yamala dok je s djevojkom i nogometnim agentom Andyem Barom boravio u Hrvatskoj.