Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
IZNENADIO PRATITELJE

Gorostas koji je čuvao svjetsku zvijezdu u Hrvatskoj slikao se s Modrićem, komentari ne prestaju

Foto: Instagram screenshot
1/5
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.11.2025.
u 18:06

U opisu objave, Ursa je istaknuo ono što povezuje njega i proslavljenog nogometaša unatoč različitim sportskim arenama. 'Kada se sportaši iz različitih svjetova spoje u istoj filozofiji – rad, upornost i karakter. Veliko poštovanje za Luku Modrića', napisao je Ursa.

Poznati hrvatski bodybuilder i influencer Stjepan Ursa iznenadio je pratitelje objavom fotografije s najvećim hrvatskim nogometašem u povijesti, kapetanom vatrenihh Lukom Modrićem. Neočekivani susret dogodio se u Milanu, a fotografija je izazvala gomilu pozitivnih reakcija. 

U opisu objave, Ursa je istaknuo ono što povezuje njega i proslavljenog nogometaša unatoč različitim sportskim arenama. 'Kada se sportaši iz različitih svjetova spoje u istoj filozofiji – rad, upornost i karakter. Veliko poštovanje za Luku Modrića', napisao je Ursa. 

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari su bili prepuni podrške. Mnogi su se našalili na račun popularnosti dvojice sportaša: 'Napokon Luka Modrić ima sliku s nekim poznatim' i 'Jel se on slikao s tobom ili ti s njim?'.

Osječanin Ursa je inače bivši interventni policajac koji je svoju karijeru posvetio bodybuildingu, uspješno je spojio karijeru elitnog interventnog policajca, vrhunskog sportaša te motivatora na društvenim mrežama. Njegovu policijsku karijeru obilježio je incident tijekom prosvjeda na Markovu trgu 2015. godine, koji je i sam opisao kao najtežu intervenciju u životu. Unatoč napadima tijekom prosvjeda, ostao je profesionalan, a MUP je stao u njegovu obranu te ga istaknuo kao uzornog policajca.

Također, nedavno je Ursa vodio brigu oko Barcelonine zvijezde Laminea Yamala dok je s djevojkom i nogometnim agentom Andyem Barom boravio u Hrvatskoj.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić Stjepan Ursa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja