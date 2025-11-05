VIDEO Luka Modrić vidio je poruku 81-godišnjakinje: O onome što je učinio pričat će se godinama

Elvira Turiño Perez, isprva je sasvim starija gospođa koja živi na sjeveru Španjolske. No, ono što razlikuje Elviru od njezinih vršnjakinja je to što je najveća obožavateljica madridskog Reala, a posebice hrvatskog kapetana i bivšeg igrača Reala, Luke Modrića Turiño Perez prati svaku utakmicu Madriđana te je imala samo jednu želju - vidjeti, kako kaže, svog Luku Modrića.

U TikTok videu koji se svojedobno pojavio na društvenim mrežama, baka Elvira obasula je komplimentima kapetana hrvatske nogometne reprezentacije. Video je u kratkom vremenu postao viralan, a ono što se zatim dogodilo baka zasigurno nije očekivala. 'Njezin' Luka joj je odgovorio!

Modrić joj je snimio video zauzvrat i poslao potpisani dres Real Madrida.

- Nadam se da ćemo se uskoro sresti i upoznati. Imam poklon za vas, šaljem vam dres i poljubac - rekao je tada bakin omiljeni igrač Modrić u svom video odgovoru.

Za ovu baku dvojbe nema, Luka je bio najbolji nogometaš u cijelom madridskom Realu, a ukoliko je i danas živa, sigurno ga prati u dresu talijanskog Milana.

- On je divan čovjek, dobar i skroman - rekla je presretna baka Elvira.