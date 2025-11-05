Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKA OBOŽAVATELJICA

VIDEO Luka Modrić vidio je poruku 81-godišnjakinje: O onome što je učinio pričat će se godinama

Foto: Screenshot X
1/5
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.11.2025.
u 20:00

U TikTok videu koji se svojedobno pojavio na društvenim mrežama, baka Elvira obasula je komplimentima kapetana hrvatske nogometne reprezentacije. Video je u kratkom vremenu postao viralan, a ono što se zatim dogodilo baka zasigurno nije očekivala. 'Njezin' Luka joj je odgovorio!

Elvira Turiño Perez, isprva je sasvim starija gospođa koja živi na sjeveru Španjolske. No, ono što razlikuje Elviru od njezinih vršnjakinja je to što je najveća obožavateljica madridskog Reala, a posebice hrvatskog kapetana i bivšeg igrača Reala, Luke Modrića Turiño Perez prati svaku utakmicu Madriđana te je imala samo jednu želju - vidjeti, kako kaže, svog Luku Modrića.

U TikTok videu koji se svojedobno pojavio na društvenim mrežama, baka Elvira obasula je komplimentima kapetana hrvatske nogometne reprezentacije. Video je u kratkom vremenu postao viralan, a ono što se zatim dogodilo baka zasigurno nije očekivala. 'Njezin' Luka joj je odgovorio!

Modrić joj je snimio video zauzvrat i poslao potpisani dres Real Madrida.

- Nadam se da ćemo se uskoro sresti i upoznati. Imam poklon za vas, šaljem vam dres i poljubac - rekao je tada bakin omiljeni igrač Modrić u svom video odgovoru.

Za ovu baku dvojbe nema, Luka je bio najbolji nogometaš u cijelom madridskom Realu, a ukoliko je i danas živa, sigurno ga prati u dresu talijanskog Milana. 

- On je divan čovjek, dobar i skroman - rekla je presretna baka Elvira. 

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata
Ključne riječi
Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija Milan Real Madrid Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Kajman
Kajman
21:33 05.11.2025.

Ima se o Modruću što šta lijepoga za ispričati ali je izgleda lakše reciklirati prastare vijesti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja