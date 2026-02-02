Naši Portali
HNL

Ne treba se zavaravati, nije prvenstvo već odlučeno

Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
02.02.2026.
u 20:01

Nije Dinamo očarao igrom u maksimirskom susretu s Vukovarom, ali je bio dovoljno dobar, ni približno onako mlak i mlitav kao u Vinkovcima

Dvije pobjede Dinama i dva poraza Hajduka na startu drugog dijela prvenstva i eto već osjetne razlike u borbi za naslov prvaka. Dinamo je pobjedama na Osijekom pa sad Vukovarom pobjegao Splićanima na sedam bodova prednosti. U ovako izjednačenoj ligi to je ozbiljna prednost, plavima pogotovu dobro došla jer u sljedećem kolu ide na Rujevicu i sad tamo može puno rasterećenije.

No, ako je netko pomislio da je s tih sedam bodova prednosti već sve riješeno u borbi za naslov prvaka, mogao bi se i prevariti. Jer imao je Dinamo svojih loših utakmica, već je pogubio puno bodova i nitko ne može jamčiti da ih neće više gubiti. Iako plavi u ovom nastavku prvenstva, u te dvije utakmice djeluju puno položenije. Uvjerljivo su prošli preko Osijeka, sad su, kako su i željeli, pokazali da su u Vinkovcima kad su poraženi od Vukovara imali samo slabi dan.

Ključne riječi
HNL Hajduk Dinamo

