TRENER DINAMA

Kovačević o borbi za naslov: Ne razmišljam o razlici u bodovima, bitno je da ovako nastavimo

Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
02.02.2026.
u 21:30

Ja sam ovo od njega očekivao od prvog dana. Znamo da nije lako kad dođeš u novu sredinu. Dao je on puno golova i najesen, ali ovo sad je još bolje. Na početku priprema bio je nasmijan. Super radi i želim da tako nastavi. Mislim da on može samo biti još bolji, rekao je Kovačević o Belji

Dinamo je u 20. kolu HNL-a svladao posljednju momčad s prvenstvene ljestvice, Vukovar, rezultatom 3:1. Za Dinamo je dvaput pogodio Dion Drena Beljo, a jednom Monsef Bakrar, dok je za goste pogodak postigao Lovro Banovec.

Dinamo se ovom pobjedom odvojio na sedam bodova prednosti od svojeg prvog pratitelja na ljestvici, splitskog Hajduka, dok je Vukovar ostao na dva boda zaostatka za pretposljednjim Osijekom.

Tko je djevojka Dominika Kuzmanovića? Heroj naše rukometne reprezentacije u vezi je s atraktivnom Zagrepčankom

Trener Dinama Mario Kovačević je na konferenciji za medije nakon dvoboja komentirao ovu pobjedu Dinama, svoju 18. pobjedu na klupi Dinama u 29. susretu.

- Kad je bilo 2:1, bilo je malo straha, ali zaslužena je naša pobjeda. U početku smo bili stvarno dobri iako nam je bila četvrta utakmica u rasponu od 11 dana. Sretni smo i zadovoljni. Nekad je najteže upisati bodove koji su unaprijed upisani. Nismo sretni zbog primljenog gola, ali pobjeda ni u jednom trenutku nije dolazila u pitanje. Imali smo inicijativu, prečku i šteta je što nismo zabili više golova - započeo je trener Dinama.

Kovačević je nakon ovoga diskutirao i Dinamovu trenutačnu poziciju na ljestvici HNL-a, odnosno povećanje bodovne prednosti u odnosu na konkurenciju.

- Sretan sam kad pobjeđujemo u kontinuitetu. To je ono što želimo i tako se osvajaju prvenstva, ali daleko je kraj i ne razmišljam o razlici u bodovima. Bitno mi je da mi i dalje igramo dobro, da nastavimo ovako. Onda pitanje prvaka ne bi trebalo doći u pitanje.

Hoće li biti nekih noviteta u kadru?
- Dosta igrača je napustilo svlačionicu. Vidjet ćemo, radimo. Ako bude nešto što nam bude trebalo, reagirat ćemo. I dalje imamo dobar kadar, možda 1-2 igrača, ali vidjet ćemo.

Kako ste zadovoljni Beljom?
- Ja sam ovo od njega očekivao od prvog dana. Znamo da nije lako kad dođeš u novu sredinu. Dao je on puno golova i najesen, ali ovo sad je još bolje. Na početku priprema bio je nasmijan. Super radi i želim da tako nastavi. Mislim da on može samo biti još bolji.

VEZANI ČLANCI:

Pojavila se priča da Dinamo pregovara s Jagušićem. Je li to istina?
- Ne bih htio to komentirati, to je pitanje za sportskog direktora, ali trebali bismo još jednog veznog igrača.

Kako ste zadovoljni s povratnicima, Valinčićem i Livakovićem?
- Valinčića smo dugo čekali, bilo nas je malo strah, ali odradio je bez problema. Što reći za Livija? Sretan sam i ponosan što ga imam u svlačionici. Jako će nam biti bitan i na terenu i u svlačionici. Igrač je i čovjek koji je osvajao puno trofeja s Dinamom.

