Procurilo ime protivnika Hrvatske u pripremama za SP? 'Zvali su nas, vidjet ćemo...'

Dok hrvatska nogometna reprezentacija polako slaže mozaik priprema za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku, iz susjedstva je procurila informacija koja bi mogla značiti da je spremna posljednja, generalna proba Vatrenih pred odlazak preko Atlantika. Iako se Slovenija do sada nije spominjala u službenim planovima HNS-a, predsjednik Nogometnog saveza Slovenije (NZS), Radenko Mijatović, potvrdio je interes Hrvatske. U razgovoru za slovenski Sportklub, Mijatović je bio vrlo jasan: "Hrvati su nam već poslali i službeni poziv da s nama odigraju utakmicu u lipnju. Vidjet ćemo i kakve su želje izbornika, izbora neće biti puno", izjavio je prvi čovjek slovenskog nogometa, čime je praktički potvrdio da je susjedski derbi vrlo izgledna opcija.

Ova utakmica savršeno bi se uklopila u planove Vatrenih, koji će završni, europski dio priprema odraditi u Rijeci. Reprezentacija će biti smještena u hotelu Hilton, a treninzi će se održavati na stadionu Rujevica. Upravo bi Rijeka bila idealna pozornica za oproštajni dvoboj protiv Slovenije, prije nego što se momčad zaputi prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje ih u skupini L očekuju ogledi s Engleskom, Panamom i Ganom. Utakmice grupne faze na rasporedu su 17., 23. i 27. lipnja, pa bi susret sa Slovencima početkom lipnja poslužio kao finalno brušenje forme i taktičkih zamisli.

Hrvatska već ima dogovoren prilično zahtjevan raspored pripremnih dvoboja. Planirano je da se u ožujku 2026. godine odigraju dva jaka susreta na tlu SAD-a – prvi protiv Kolumbije, a drugi, pravi spektakl, protiv Brazila 31. ožujka u Orlandu. Po povratku u Europu, za kraj svibnja ili početak lipnja, dogovara se utakmica protiv Belgije u Rijeci, kao svojevrsni uzvrat za dvoboj iz Bruxellesa 2021. godine. Nije poznato bi li utakmica protiv Slovenije išla prije ili nakon Belgije, ali te bi dvije utakmice, po svemu sudeći, trebale biti i jedine prije polaska u SAD. Podsjetimo, Hrvatska prvu utakmicu protiv Engleske igra u Dallasu, 17. lipnja u 22 sata po našem vremenu.

Ipak, konačna odluka o utakmici s Hrvatskom sa slovenske strane ovisit će i o novom izborniku. Naime, Slovenija je nakon neuspješne 2025. godine i odlaska dugogodišnjeg izbornika Matjaža Keka u potrazi za novim rješenjem na klupi. Predsjednik Mijatović naglasio je kako će se pri donošenju odluke uvažiti i mišljenje novog stratega, no s obzirom na atraktivnost protivnika i blizinu, teško je vjerovati da bi se ovakva prilika za jaku provjeru propustila. Za Vatrene bi to bila idealna provjera protiv čvrstog i motiviranog suparnika, a za navijače sjajna prilika za ispraćaj reprezentacije na put prema novom svjetskom snu.